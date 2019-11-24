好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡　警將驗血追酒測藥物反應

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍，駕駛事故後離其墜橋引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪、黃彥傑、陳以昇／新北報導

24日下午國道中山高北上往汐止連絡福高南下匝道發生一起離奇死亡車禍，一名現年23歲華姓男子相約韓國籍女友人前往內湖特斯拉總部賞車試駕、結果營業員陪兩人駕駛最新的特斯拉MODEL X休旅車上國道，華男卻不慎擦撞該處匝道分隔島後、整輛車反彈撞上南下匝道外側護欄；車上3人均被後方目擊的熱心駕駛拉出，但華男卻因不明原因走向內側車道趴在護欄上，然後墜落高達16公尺的匝道當場頭顱破裂慘死。

▲國道中山高汐止匝道發生特斯拉駕駛離奇墜橋意外，家屬認屍痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

目擊這起離奇意外發生的汐止區民眾向在稍後到場的媒體表示，他當時聽聞高速公路有巨大撞擊聲，之後就看到一名男子爬上去護欄自己跳下來，他看到簡直不敢置信：「真的很離奇，他跑到另外一邊（內側匝道）為甚麼會跑到另外一邊自己跳下來」、「就很奇怪他自己就這樣跳下來，根本拉都拉不住！」

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

目擊者聲稱：「我是很納悶說，就一個車禍而已，頂多就處理理賠的事情、為什麼會這樣就自己跳下來？」對於華姓駕駛自己墜落匝道橋樑身亡；對此國道警察交通組長盧瑞堯證實：警方會對死者採樣抽血進行酒精測試及毒藥物化驗。

但對死者墜橋原因，警方僅低調表示仍須調閱監視器、訪查相關目擊者、傷者後才能釐清車禍後究竟發生甚麼事情導致華姓駕駛意外墜橋。目前警方已經正時華姓男子墜橋並非自撞車禍衝擊力造成，但更為這起死亡意外蒙上更多神秘色彩。

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