　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／北投望族少爺帶女友試駕特斯拉　國道自撞離奇墜橋亡...警3方向查死因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪、陳以昇、黃彥傑／新北報導

24日下午華姓男子試駕特斯拉電動車行經國道中山高北上汐止匝道接福高聯絡道時不明原因自撞分隔島、撞擊力量猛烈導致車子擦撞分隔島後在撞上匝道外側護欄，當時車上三人均輕傷獲救下車，但華姓駕駛居然離奇從匝道內側欄杆墜落高達16公尺的汐止區原民運動公園，當場頭顱暴裂、身上多處骨折慘死。目前國道警方正對這起離奇墜橋意外展開調查。

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

國道警方表示，目前墜橋駕駛遺體已經送往新北市板橋殯儀館冰存、檢警預計明天勘驗，目前這起意外的懸疑處則是警方需調查釐清究竟是自撞車禍造成華姓男子不慎墜橋，還是自撞分隔島後自己因身心誤判、或者有酒駕、服用藥物的外力問題？

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍，華姓男子墜橋身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：上述疑點警方目前透過調閱監視器，死者生前通聯、以及透過鑑識 人員、法醫的重建現場、採血液樣本進行檢驗才有辦法釐清，警方目前也正在詢問當時在車上的特斯拉營業所的陪乘業務員、以及華姓死者的韓籍女友，釐清車禍發生「三人下車後到底發生甚麼事？」

有警員私下透露：以往國道警方宣導處理交通意外，都會建議民眾跨越站到護欄外邊坡避免釀二次追撞意外，也不排除華姓男子發生自撞車禍後，失去方向感而可能把「內側」護欄當成「外側」導致墜橋意外，國道警方將透過調閱監視器，過往車輛行車紀錄器、約談在場當事人和目擊者來進行釐清。

警方指出：上述調查過程，會決定這起特斯拉自撞意外究竟是單純的車禍意外死亡案件，還是自撞車禍後，駕駛者可能因身心誤判導致的墜橋悲劇；至於當時行駛中的特斯拉是否有開啟「自動駕駛模試」，這點國道警方已通知特斯拉總公司要求派技術人員對自撞車輛進行電腦解析，做進一步釐清。

另外據警方調查、華姓男子家住台北市北投區，華男在家排行老么且家境富裕，他平常與大姐同住在北投區自宅、父母親則居住在北投區另一處住宅、家境相當富裕、也因此才會選擇假日到位於台北市內湖區的特斯拉總部賞車試駕，原本是一件男女朋友出遊賞車的開心美事，未料卻發生嚴重且離奇的車禍墜橋意外。

 【其他新聞】

►快訊／驚悚！特斯拉跑車國道撞橋墩 　男噴飛墜16米橋下爆頭亡另2人重傷

►好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡　警將驗血查酒精、藥物反應

►內湖好市多「黑色購物節」恐塞爆　內湖警交通疏導範圍大公開

►新莊90坪豪宅淪詐騙機房！話務手披棉被敲鍵盤　月詐百萬人民幣

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
具荷拉身亡…3大黑暗打擊被挖出！　超渣前男友「法院輕判」引網
具荷拉1天前PO淚痕照「睡吧」！　粉絲湧入IG哭喊：不是真的
獨／北投望族少爺帶女友試駕特斯拉　國道自撞離奇墜橋亡
才答應雪莉「連你的份活下去」！具荷拉40天後疑食言在家身亡
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑把護爛外側當邊坡！23歲男試駕特斯拉墜橋…攤手仰天慘死「血沿磚縫流路面」

生前最後畫面曝光！特斯拉23歲駕駛自撞　下一秒詭墜16m橋下爆頭亡

獨／北投望族少爺帶女友試駕特斯拉　國道自撞離奇墜橋亡...警3方向查死因

傳LINE恐嚇「拿刀殺韓國瑜」　藍委、韓總遭威脅不准出來選

辣妻嬌喊「射射射～」！小王超開心...老公怒告竟無罪　法官：現在社會開放

彰化特斯拉轎車路口撞機車　婦人彈飛倒地幸運輕傷

人夫出差兼外食！驚遇天菜女神　私密筆記曝光：我就是空虛寂寞

影／好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡　警將驗血查酒精、藥物反應

嘉義市小客車擦撞多輛機車釀7傷！23歲女「撞到擋風玻璃」頭部撕裂傷

酒空男幫移車竟衝衝衝！前後撞爛20輛汽機車　賠到脫褲再加公共危險罪

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

包600帶全家、二進小物變陰屍路　傻眼婚禮現場！前男女友大亂鬥

艾文自創曲《My Life》嗨炸　潘瑋柏：兩個字，滿分！

疑把護爛外側當邊坡！23歲男試駕特斯拉墜橋…攤手仰天慘死「血沿磚縫流路面」

生前最後畫面曝光！特斯拉23歲駕駛自撞　下一秒詭墜16m橋下爆頭亡

獨／北投望族少爺帶女友試駕特斯拉　國道自撞離奇墜橋亡...警3方向查死因

傳LINE恐嚇「拿刀殺韓國瑜」　藍委、韓總遭威脅不准出來選

辣妻嬌喊「射射射～」！小王超開心...老公怒告竟無罪　法官：現在社會開放

彰化特斯拉轎車路口撞機車　婦人彈飛倒地幸運輕傷

人夫出差兼外食！驚遇天菜女神　私密筆記曝光：我就是空虛寂寞

影／好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡　警將驗血查酒精、藥物反應

嘉義市小客車擦撞多輛機車釀7傷！23歲女「撞到擋風玻璃」頭部撕裂傷

酒空男幫移車竟衝衝衝！前後撞爛20輛汽機車　賠到脫褲再加公共危險罪

昔國民黨代表批韓匪類被開除　敖博勝穿民眾黨戰袍痛哭：請給我機會

嘉義造勢大爆滿！去年敗選後...卓榮泰：民進黨不怕失敗「我們站起來了」

具荷拉身亡…3大黑暗打擊被挖出！　超渣前男友「法院輕判」引網怒：他根本殺人犯

徐生明盃／奪冠後受流感侵襲　桃園大勇球感不佳輸韓國

冬盟／餅總交代任務　林威志連4年參戰

選戰倒數爆共諜案！柯文哲首度回應再加碼：該爆料的還沒爆料

珍珠奶茶筆袋內層有顆粒！逼真軟Q觸感　無聊時捏一捏超紓壓

具荷拉1天前PO淚痕照「睡吧」！　粉絲湧入IG哭喊：告訴我不是真的

外送員每天跑10hrs！他蛋蛋痛哭　一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚：精蟲恐死光

與蔡英文造勢僅相隔1公里　韓國瑜酸：隔壁有很多遊覽車！

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

社會熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

驚悚！特斯拉國道撞橋墩1死2重傷

北投望族少爺試駕特斯拉　自撞離奇慘死　

腦麻童午餐噎住　搶救10天仍不治

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡

日輪班超過16小時　2年輕關務員猝死

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

神棍拐騙少女辯兩情相悅　訊息一句話打臉

人妻胸前長痘　勾小王上車塞奶：嗯～幫我擦

平交道遭撞...積陰德才沒死　女志工轟台鐵卸責

更多熱門

相關新聞

特斯拉男墜橋亡　生前最後畫面曝

特斯拉男墜橋亡　生前最後畫面曝

一名23歲的華姓男子24日下午試駕特斯拉，行經國道1號北向汐止系統往國3南下匝道路段時，突然不明原因自撞橋墩後撞上護欄，他脫困後卻詭異跨過另一側的護欄墜橋慘死。附近民眾目擊整個過程也相當難以置信，「真的很離奇，他跑到另外一邊自己跳下來」、「就很奇怪，自己就這樣跳下來，根本拉都拉不住。」

彰化特斯拉路口撞機車　婦人彈飛

彰化特斯拉路口撞機車　婦人彈飛

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

特斯拉Model 3失控撞橋墩

特斯拉Model 3失控撞橋墩

驚悚！特斯拉國道撞橋墩1死2重傷

驚悚！特斯拉國道撞橋墩1死2重傷

關鍵字：

汐止中山高國道特斯拉墜橋離奇意外

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

具荷拉被爆住家身亡！　警方：正在調查中

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

100kg厚片女懷孕7個月被嫌醜胖！

具荷拉才答應雪莉「連你的份活下去」

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面