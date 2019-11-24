獨／北投望族少爺帶女友試駕特斯拉　國道自撞離奇墜橋亡...警3方向查死因

記者張君豪、陳以昇、黃彥傑／新北報導

24日下午華姓男子試駕特斯拉電動車行經國道中山高北上汐止匝道接福高聯絡道時不明原因自撞分隔島、撞擊力量猛烈導致車子擦撞分隔島後在撞上匝道外側護欄，當時車上三人均輕傷獲救下車，但華姓駕駛居然離奇從匝道內側欄杆墜落高達16公尺的汐止區原民運動公園，當場頭顱暴裂、身上多處骨折慘死。目前國道警方正對這起離奇墜橋意外展開調查。

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

國道警方表示，目前墜橋駕駛遺體已經送往新北市板橋殯儀館冰存、檢警預計明天勘驗，目前這起意外的懸疑處則是警方需調查釐清究竟是自撞車禍造成華姓男子不慎墜橋，還是自撞分隔島後自己因身心誤判、或者有酒駕、服用藥物的外力問題？

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍，華姓男子墜橋身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：上述疑點警方目前透過調閱監視器，死者生前通聯、以及透過鑑識 人員、法醫的重建現場、採血液樣本進行檢驗才有辦法釐清，警方目前也正在詢問當時在車上的特斯拉營業所的陪乘業務員、以及華姓死者的韓籍女友，釐清車禍發生「三人下車後到底發生甚麼事？」

有警員私下透露：以往國道警方宣導處理交通意外，都會建議民眾跨越站到護欄外邊坡避免釀二次追撞意外，也不排除華姓男子發生自撞車禍後，失去方向感而可能把「內側」護欄當成「外側」導致墜橋意外，國道警方將透過調閱監視器，過往車輛行車紀錄器、約談在場當事人和目擊者來進行釐清。

警方指出：上述調查過程，會決定這起特斯拉自撞意外究竟是單純的車禍意外死亡案件，還是自撞車禍後，駕駛者可能因身心誤判導致的墜橋悲劇；至於當時行駛中的特斯拉是否有開啟「自動駕駛模試」，這點國道警方已通知特斯拉總公司要求派技術人員對自撞車輛進行電腦解析，做進一步釐清。

另外據警方調查、華姓男子家住台北市北投區，華男在家排行老么且家境富裕，他平常與大姐同住在北投區自宅、父母親則居住在北投區另一處住宅、家境相當富裕、也因此才會選擇假日到位於台北市內湖區的特斯拉總部賞車試駕，原本是一件男女朋友出遊賞車的開心美事，未料卻發生嚴重且離奇的車禍墜橋意外。

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