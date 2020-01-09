網友冒充記者扯「數百美軍祕密送醫」被停權！　伊朗空襲假消息滿天飛

▲美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）公布阿薩德空軍基地（Ain al-Asad airbase）遇襲後的衛星照。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

在伊朗空襲美軍伊拉克基地事件發生後，衛報報導，如今網路已經開始流傳大量假消息及錯誤標註的圖片，甚至有新聞記者的推特被假冒發布假新聞，讓該地區的動盪不安再加劇。

時間拉回空襲啟動的當地8日凌晨1時許，至少10枚以上的飛彈朝向美軍基地發射，位在安巴爾省（Anbar）的阿薩德空軍基地（Al-Asad airbase）及艾比爾省（Erbil）一處基地雙雙遇襲。儘管伊朗官方宣稱有80名美軍喪命，但目前美國、英國、加拿大、澳洲紛紛表示，並未有人員傷亡。

事實上，以色列《國土報》（Haaretz）記者傑克科里（Jack Khoury）也被假新聞事件波及，因為推特上出現一名假冒他的網友，甚至還以他的名義發布假新聞，宣稱數百名美國士兵在空襲行動中受傷，且被一架軍用飛機祕密疏散至特拉維夫市（Tel Aviv）一間醫院進行治療。傑克科里說，「有個假冒我的帳號發布假新聞，上面還用了我的名字，那個人已經被推特停權了。」

▲美國總統川普8日表示，該起空襲事件並未讓美軍人員受傷。（圖／達志影像／美聯社）

此外，社群媒體目前也流傳著許多自稱是伊朗發射飛彈的照片及影片，但其中很多都是伊朗以前的軍事演習畫面，或是世界上其他地方發射的影像。

除了空襲事件外，網路上也出現關於烏克蘭航空8日墜機事故未經證實的猜測言論，加上伊朗拒絕把黑盒子轉交給美國及製造商波音公司，讓外界對這起空難有了更多臆測空間。

▼長期以來，伊朗透過散播假消息來試圖影響海外輿論，且背後有政府支持。圖為伊朗總統羅哈尼。（圖／達志影像／美聯社）