快訊／歌手謝和弦吸毒剛被捕　報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送

記者張君豪／台北報導

日前才因持有吸食大麻遭新北市警方逮捕的32歲知名歌手謝和弦，12月14日凌晨5點多又傳出脫序在台北市萬華區中國時報大樓外面以噴漆噴紅色的幹字，中國時報警衛發現後報警處理，當天上午謝和弦又返回現場亂噴綠漆、由於事後中國時報暫不提告，萬華警方先依社維法將歌手謝和弦函送社會秩序維護法裁處。

▲遭歌手謝和弦噴漆塗鴉的時報大樓圍牆已遭清洗乾淨。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謝和弦近照。（圖／翻攝謝和弦老婆IG）

萬華警方表示，14日凌晨5點多謝和弦拿著噴漆罐，自己一人到萬華區艋舺大道的中國時報大樓，謝和弦用紅漆在報社外牆噴出一個約150公分左右大小的「幹」字，遭晨運民眾發現報警，謝和弦當場落網被轄區派出所警方帶回偵訊。

結果當天早上謝和弦約11點多離開派出所，又跑回中國時報大樓拿出另外一罐預藏的綠色噴漆罐又再度在外牆塗鴉後逃離現場；這次經中時大樓的員工發現報警處理，警方調閱監視器畫面，根據衣著特色、容貌特徵確定又是謝和弦再度犯案。

萬華警方表示，雖然中國時報大樓外牆的噴漆塗鴉都已經被清除，但歌手謝和弦行為、恐怕會觸犯公然侮辱罪，但目前中時報系仍未提告，警方表示以掌握謝和弦二度噴漆證據，歡迎報社隨時提告，警方一定依法究辦。



▲遭歌手謝和弦噴漆塗鴉的時報大樓圍牆已遭清洗乾淨，圖為時報大樓外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

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