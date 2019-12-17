經濟藍歸隊！八大工商團體力挺韓國瑜　盼明年兩岸關係正常化

▲國民黨總統、副總統候選人韓國瑜、張善政。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

八大工商團體17日出席國民黨「全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會」，表明公協會力挺韓國瑜的決心。後援會會長、工商協進會理事長林伯豐表示，民進黨政府無法解決經濟問題，經濟及投資環境都不好，台灣加入國際組織受阻，加上民進黨敵視中國大陸，兩岸政策僵化，因此支持韓國瑜將台灣帶向國際化，兩岸關係正常化。

工商界後援會由全國八大工商團體結合數百家企業代表組成，出席人數踴躍，包含林伯豐、工業總會監事會召集人潘俊榮、全國商總理事長賴正鎰等多位重量級代表出席。在國民黨部分，除了黨主席外，國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政、國民黨前主席連戰、吳伯雄、前副主席林豐正、副主席兼秘書長曾永權等人也與會。

▲林伯豐、吳伯雄、連戰、吳敦義與賴正鎰（下）皆出席工商界後援會。（圖／記者林敬旻攝）

吳敦義表示，明年大選是「蕭條與繁榮」、「團結與分裂」、「對峙與和諧」的重要選擇，民進黨執政三年半來經濟、治安欠佳，兩岸對峙，外交上短時間就失去了七個邦交國，觀光旅遊業更是艱苦，只有一條路，就是用選票讓蔡英文總統下架，讓中華民國派的韓國瑜上架。

吳敦義強調，韓國瑜若當選，一定會任命有品德、能力與經驗的行政院長，但也需要國民黨在立法院過半，才能支持好的政策、預算與法律，並把不公不義的年金改革、兩岸對峙、國際萎縮、經濟蕭條等情況翻轉過來。

國民黨前主席連戰則表示，明年大選對於國家發展、兩岸和平關係推動等，都有重大影響，身為中華民國開國政黨，建設台灣數十年，也是引導兩岸和平發展的政黨，看到當前情況，匹夫有責，何況是國民黨的黨員。

連戰強調，民進黨政府對工商業的幫助是負面的，主因在於兩岸關係，民進黨放棄了從「九二共識」基礎上維護現狀的立場，進入仇恨中國的政治方向，再繼續下去，兩岸將成為直球對決，台灣將沒有機會發展。

▲國民黨榮譽主席連戰。（圖／記者林敬旻攝）

連戰指出，台灣曾經是亞洲四小龍之首，現在人均GDP卻不到香港、新加坡的一半，不是人民不努力，而是政府必須負責任做好環境，民進黨政府沒能力領導台灣，讓兩岸關係冰凍，兩會停擺，加上台灣在區域發展中被排斥在外，讓大家都非常憂心。