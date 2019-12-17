2020桃園市立委選情吃緊　朱立倫以棒球「八局下」籲支持者團結

▲前新北市長朱立倫17日為2020桃園市立委選舉向選民爭取支持。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020大選與桃園市立委選情吃緊，前新北市長朱立倫17日再度為黨籍立委提名參選人站台打氣，朱立倫以棒球賽舉例，目前已進入第八局下半，民進黨在七局打完已經開始放鞭炮，國民黨要在剩下的2局全力衝刺，呼籲選民團結支持黨籍提名總統、立委參選人全力贏得逆轉勝

朱立倫17日先後到黨籍立委吳志揚、萬美玲、陳根德、陳學聖、魯明哲與呂玉玲等六位參選人競選總部站台打氣，朱立倫以棒球比賽為例，目前選舉已進入球賽八局下半，再2個禮拜後就要進入第九局，民進黨七局打完就已經在放鞭炮，我們在剩下的八、九局更應該努力，呼籲選民要更團結支持黨籍提名總統與立委參選人，全力爭取逆轉勝。

▲前新北市長朱立倫17日為2020桃園市立委選舉籲請選民支持參選人吳志揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫在吳志揚大園競選總部助選時指出，吳志揚曾擔任過桃園縣長，對桃園每一塊土地都是一步一腳印，另外有關國道二號「天空斷橋」工程問題，朱立倫認為這是中央工程，吳志揚已在立院努力爭取到復工，應讓他順利連任督促中央改快完成，以照顧沿海居民行的權益。

▲前新北市長朱立倫17日為2020桃園市立委選舉籲請選民支持黨籍立委參選人萬美玲。（圖／記者沈繼昌攝）

朱立倫在為萬美玲助選時說，萬美玲在議員任期內與他在桃園一起打拚，注重教育與婦女等婦幼政策，她是真正協助推動桃園市政建設推手之一，這種人才一定要送到立法院，繼續為桃園鄉親與國人盡份心力。

▲前新北市長朱立倫17日為2020桃園市立委選舉籲請選民支持黨籍立委參選人陳根德。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫為陳根德助選時，讚許陳根德在立委任內為桃園爭取很多重要建設，比如國道二號等重大建設，但最後卻是由別人割稻尾，所以要支持陳根德重回立法院，繼續為鄉親爭取更多建設。

▲前新北市長朱立倫17日為2020桃園市立委選舉籲請選民支持黨籍立委參選人陳學聖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫走訪位於八德區為黨籍立委參選人陳學聖打氣，朱立倫強調，如果沒有當初她擔任桃園縣長時的努力，八德中正堂不可能變成現在的大湳圖書館與八德擴大都市計畫，大溪區兩蔣文化園區不會這麼完善，連賣水蜜桃都賣到全台都認證「拉拉山水蜜桃」，陳學聖若當選一定會讓這些建設延續下去。

▲朱立倫17日為2020桃園市立委選舉籲請選民支持黨籍立委參選人魯明哲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫到中壢區為魯明哲站台時提及擔任縣長時期，與時任議員的魯明哲一起把整個桃園與中壢改變，中壢是桃園市第二大城鎮，更是桃園南區最大文化中心，魯明哲擔任中壢市長任內建設有目共睹，他相信進入立法院後更為中壢鄉親爭取更多建設。

▲朱立倫17日為2020桃園市立委選舉籲請選民支持黨籍立委參選人呂玉玲，還在其看板上簽名祝賀高票當選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫桃園輔選最後一站來到呂玉玲平鎮競選總部，朱立倫肯定呂玉玲是最專業問政立委，也是最了解客家文化與鄉親需求，拜託鄉親一定要支持她當選連任，只要有需求一定會再來平鎮，為呂玉玲加油打氣，客家鄉親也非常需要呂玉玲在立法院爭取權益。

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