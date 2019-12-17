蔡英文頻找網紅拍片　藍委痛批：用納稅人的錢拚選舉

▲國民黨團召開「總統淪網紅咖 假觀光拚選戰」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

總統府日前推出「來去總統府住一晚」，近日又發生「波特王」事件，外界質疑總統蔡英文的網紅行銷是利用國家資源和人民稅金拚選舉。立法院國民黨團17日砲轟，蔡英文把國家資源做為自己競選活動之用，要求總統府立即公布執行科目相關費用及執行成效，讓國人檢視淪為網紅咖的總統，到底替台灣的觀光產業帶來多少效益。

國民黨立委許毓仁質疑，蔡英文用網紅行銷自己，用行銷台灣觀光來包裝自己的選情，用的是總統府哪一個科目預算來執行？是用人民的稅金來拉抬自己的選情？近期「波特王」事件中，影片內容全聚焦在蔡英文身上，跟國家政策一點也沾不上邊，因此要求總統府公布經費使用情形，委託那些公司製作？有沒有違法相關《採購法》等相關規定？

國民黨團副書記長童惠珍表示，到底是行銷台灣？還是行銷蔡英文？救的是台灣的觀光？還是蔡英文的選情？蔡英文把國家當蔡家，從年初開始，屢次找網紅合體同框，利用現在高知名度及百萬點閱率的知名網紅來搶攻年輕人選票，兼洗風向提高曝光，但究竟創造了什麼觀光效益？到總統府參觀的人數有變多嗎？總統府周邊商品有多賣嗎？台灣觀光產業有因此增加獲利嗎？

▲國民黨團召開「總統淪網紅咖 假觀光拚選戰」記者會，秀出觀光產業收入下滑數據。（圖／立委王育敏辦公室提供，下同）



童惠珍指出，兩岸關係急凍，陸客來台銳減，交通部觀光局從去年開始至今，連續推出多項國旅補助計畫，去年「花蓮遊・花蓮加油」2.1億元、5到7月「獎勵南灣旅遊」9500萬元、9到12月「山海戀」1750萬元、11到12月實施「前進宜花東・高屏暖冬遊」8.3億元；今年辦理「擴大國旅暖冬遊」13億元、「春遊專案」8.6億元、最近的36億「擴大秋冬國旅獎勵計畫」，合計高達69億元，但是成效呢？

童惠珍根據交通部觀光局最新統計指出，國人在國內旅遊人次為1.71億人次，較前年下滑6.74％，這已經是連續2年衰退，平均每人旅遊次數也下滑0.61次。國人國內旅遊總費用為3,769億元，比上一年4,021億相比，下滑6.27％。

再根據根據觀光局公布的「2019年1～6月來台旅客人次及成長率」統計數據，今年上半年來台旅客總人數為597萬7,259人次，而中國大陸來台167萬7,009人次，依然高居十大入境市場的第一位。國民黨團奉勸蔡英文，好好思考如何振興台灣觀光，而不是思考如何拚選舉。