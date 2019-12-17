蔡英文狂丟7邦交國　馬英九：讓台灣產生「亡國感」

▲前總統馬英九。（圖／馬辦提供）

記者徐政璿／台北報導

馬英九基金會16日舉辦「哪來的芒果乾？」新書發表會，前總統馬英九表示，台灣面臨的危機是國家走錯方向，總統蔡英文說她最能捍衛主權，但任內卻丟掉7個邦交國，國際組織也不能參加，對中華民國主權傷害大，台灣人民失去安全感才會有亡國感。

馬英九表示，台灣面臨的危機是國家方向走錯，經濟民主和兩岸關係都發生嚴重危機，蔡英文拒絕接受「九二共識，一中各表」，兩岸失去共識及互信；蔡英文說最能捍衛主權，但蔡政府丟掉7個邦交國，執政時卻對中華民國主權傷害最大。

馬英九批評，蔡政府在民主方面只有選舉算計，沒有憲法正義，不顧程序正義，將反滲透草案逕付二讀，未經行政部門和委員會討論，蔡英文還公開要求在年底前完成立法，肆無忌憚摧毀民主政治的法治原則，破壞憲政分權的分際，打擊異己不擇手段。

對於香港反送中事件，馬英九指出，蔡政府製造紅色恐慌，操作「今日香港，明日台灣」，催化台灣民眾的恐懼，藉此獲得政治利益，但對於香港人民呼籲制定難民法，保護反送中人士，蔡總統卻說不需要，難怪遭批是用香港人的鮮血騙台灣選票。

至於芒果乾（亡國感）對於總統大選的影響，馬英九說，這個議題冒出來，也許不是民進黨策動，但是民進黨利用機會不斷製造人民恐懼感，強調民進黨才能捍衛國家主權來爭取選票，這樣的做法不當，會造成社會恐慌，且對台灣毫無幫助。

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