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三讀／持3、4級毒品5公克就觸法　販毒給未成年人加重罰則

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▲▼ ▼示意圖,示意圖,毒品,藥物,濫用,癮君子,刑事,危險,吸毒犯（圖／123RF）

▲毒品示意圖。（圖／123RF）

記者徐政璿／台北報導

立法院會17日三讀修正通過「毒品危害防制條例部分條文修正案」，將原本持有第三級、第四級毒品純質淨重20公克以上者就可處有期徒刑，調降為5公克以上；另外販毒給未成年人、懷胎婦女要加重其刑。

原條文規定，持有第三級毒品純質淨重20公克以上者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重20公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。

三讀條文規定，持有第三級毒品純質淨重5公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重5公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。

此外，在罰則部分，持有第一級毒品的罰金刑部分，從5萬元以下改為30萬元以下；持有第二級毒品的罰金刑部分，從3萬元以下改為20萬元以下。

針對「製造、運輸、販賣」第一級至第四級毒品者，得併科的罰金金額也大幅提高。第一級毒品從新台幣2000萬元以下改為3000萬元以下；第二級毒品從1000萬元以下改為1500萬元以下；第三級毒品從700萬以下改為1000萬以下，第四級毒品從300萬元以下改為500萬元以下。

為加強對未成年人的保護，以及考量懷胎婦女施用毒品對於胎兒的危害性，三讀條文明定，成年人對於未成年人販賣毒品或以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用毒品等行為，加重其刑至1/2。明知為懷胎婦女而對她販賣毒品或以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用毒品等行為，也應加重其刑。

三讀條文也規範，有販賣、製造、引誘他人施用、轉讓等毒品犯罪行為，而混合2種以上毒品者，適用其中最高級別毒品的法定刑，並加重其刑至1/2；例如，販賣混合的第3級及第4級毒品者，依販賣第3級毒品的法定刑處斷，加重其刑至1/2。

▼立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 國家情報工作法部分條文修正草案三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

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