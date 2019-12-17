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妹子堅持付現…外送哥「戳破謊言」瀟灑離去！　下秒驚醒超懊悔：憑實力單身

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▲▼正妹,手機。（圖／翻攝自pakutaso）

▲妹子故意要留電話號碼給外送員，對方卻不懂她的暗示。非當事人。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

宜蘭羅東一名UberEats外送員昨晚送餐時，遇到一位奇怪的女客人，明明已經信用卡付款，餐點送到後卻拿著80元零錢執意要付現，兩人為此在馬路旁僵持了一段時間，最詭異的是，那位女客人不斷跳針「堅持要留她電話給我」，最後仍被他堅定拒絕，直到他事後回想這件事，才突然驚覺自己犯了大錯，瞬間懊悔到失眠一整晚。

▲▼妹子堅持付現，外送哥拒絕秒後悔。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

▲後悔的羅東外送員PO出訂單紀錄，尋找那位女客人。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當他把熱騰騰的滷味送到女客人手上時，對方堅持要付現金，但訂單紀錄明明顯示「信用卡刷卡消費」，當下他第一個反應是「會不會有人要搞我？」所以依照程序致電給客服，確認女客人已經用信用卡付款成功。

不過，女客人仍不死心地說，自己沒有輸入過信用卡資料，「要不我們留個電話，萬一要收錢的話再跟我聯絡。」原PO在和對方研究問題的過程中，無意間發現對方的手機螢幕顯示「已綁定信用卡」，當下還得意洋洋地想說，「被我抓到了吧！想搞我？沒那麼容易的！」於是便揮揮衣袖瀟灑離去，以為自己機智地排解了外送糾紛。

事後原PO不停回想這件事，總覺得哪裡不太對勁，夜晚躺在床上才瞬間恍然大悟，原來那位女客人是刻意要留電話給他，訂單根本沒有問題，一切都是對方精心設計的橋段，卻被自己的遲鈍給搞砸，崩潰地說「五點起床睡不著，然後覺得我靠實力單身」，現在只能透過PO文，祈禱那位女客人看到後能私訊他，「如果還願意的話，讓我請妳吃頓飯表達歉意。」

網友看完他的悲劇後，也感到同情地說，「難怪你還在單身啊！笑死」、「妹有意，郎無情」、「到手的妹子飛了」、「你也電話先留，然後私、私、私啊！」

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