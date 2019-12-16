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夜跑摔斷肋骨…老闆「你不用回來了」　他轉當外送員：這行最大魅力不是賺錢

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▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲原PO分享轉行當外送員的心得。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享某天夜跑摔車斷了韌帶、肋骨，進醫院修養兩個月，準備負傷回公司打拼，聽到老闆說「你不用回來了」，他因此轉行當外送員，「在馬路上日曬雨淋18小時，都比在公司跟老闆和同事相處8小時輕鬆的多。想拼就拼、想休就休，這份工作不會有『做到流汗、被嫌到流涕』。」他也分享做這行的最大魅力，「不是賺錢。」

當事人15日在「爆廢公社」臉書社團說，老闆當時說《勞基法》規定病假只能請一個月，「你是自願離職，所以沒有非自願離職書或遣散費，881」；他並不會怨恨這間公司、這個老闆，「謝謝您讓我這三年賺不少錢，只是因為一場自己造成的意外，認識了這家公司罷了。」

請繼續往下閱讀...

原PO感嘆，「人很容易被取代，當他需要人，你就是寶；當他不需要人，你就是垃圾。台灣企業日常，努力就對了，心態可以克服一切。」

原PO表示，後來經朋友介紹進入熱食外送這行，準備邁向第二年，雖因公司制度一直更改，外送人員不斷增加，外送平台競爭激烈，薪水、業績一直在減少，送餐距離一直增加，但還是每天開心出門。

▼原PO表示，他熱愛騎車也熱愛這份工作。（資料照／記者林敬旻攝）

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送,顯圖。（圖／記者林敬旻攝）

原PO指出，不管風雨還是烈日，有禮貌跟店家取餐、安全騎車，親切將餐點送到客人手上，他熱愛騎車也熱愛這份工作；每次幾乎都會聽到店家、客人提醒他注意交通安全，甚至有不少客人備註會寫「慢慢來不用急，騎車小心，辛苦了，謝謝。」

「店家也常常給我打折或請喝飲料，真的很感動」，原PO說，每天跑14到18小時，有時候拼業績月休一日，有時休10天去環島旅行，夜拍全台灣的山路美景。

「這行最大的魅力其實不是賺錢」，原PO表示，「因為愈賺愈少，而是無價的自由。在馬路上日曬雨淋18小時，都比在公司跟老闆和同事相處8小時輕鬆的多。想拼就拼、想休就休，這份工作不會有『做到流汗、被嫌到流涕』。」

原PO寫道，感謝所有店家和客人的支持，「有你們才有我們」，也希望所有外送人員務必注意交通安全，「記住…你為了拼業績出事…公司、客人並不會因此感謝你、同情你，你還要吸收意外的傷痛和賠償。命只有一條，每天平安回家才是最重要的，共勉之。」

▼原PO說，這行最大的魅力其實不是賺錢，而是無價的自由。（資料照／記者林敬旻攝）

▲foodpanda,空腹熊貓,外送,機車外送,僱傭。（圖／記者林敬旻攝）

對此，有人好奇，「一天跑14小時，里程數大概多少，油錢要多少呢」；原PO回，「生意好200km、生意差100km，油錢看你騎什麼車」，他平常騎NEX125，一天油錢最多4公升、約120元。

也有人問原PO受傷時，有向公司提供醫生證明嗎，「有的話不可能這樣吧」；原PO回，醫生證明是寫建議修養半年，「最花時間的是復健…過了兩年了，膝蓋還是會痛……尤其天冷。」

根據《勞基法》規定，在「普通傷病假」部分，未住院者，一年內合計不得請病假超過30天；住院者，2年內合計不得超過1年；未住院傷病假與住院傷病假，2年內合計不得超過1年。

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