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快訊／再度同框韓國瑜？　館長：韓辦邀約直播「我答應了」

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▲▼館長和韓國瑜直播。（圖／翻攝YouTube）

▲館長臉書發文，答應韓辦發言人邀約直播。（圖／翻攝自飆捍YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

館長在去年2018大選力挺韓國瑜，但是在今年卻成為網路上的「反韓大將」之一，他在16日晚間發文指出，「韓辦發言人邀約直播，我答應了大家拭目以待」。

2018年的「九合一大選」館長與韓國瑜同台直播，當時在網路上引發一陣熱議，隨後因為黃捷白眼事件、韓國瑜答應參加總統初選等事件的影響，也讓館長轉向成為大韓黑，多次在網路上痛批韓國瑜，甚至還在直播中為當初力挺韓國瑜道歉。

韓國瑜在館長直播中承諾，當市長絕對不會「溜之大吉，酸」，在當時讓許多網友感到熱血沸騰，不少人認為這是「男子漢之間的承諾」，但是到了今年5月初黃捷白眼事件，由於韓國瑜面對自經區質詢不斷跳針「發大財」，讓館長開始轉向痛罵韓國瑜。

在5月中韓國瑜回應媒體詢問是否參加國民黨總統初選時表示，「yes i do 」，讓不少網友開始翻出當時在與館長直播時承諾的，絕對不會「溜之大吉，酸」的影片，連帶讓館長受到不少責難，讓館長對次在直播中道歉，甚至強調這是他活到40歲「有史以來最屈辱的一次」。

館長在10日晚間再度細數反韓的始末感嘆，「我不是忽然轉變，而是你們（國民黨）一步一步把我推開的」，而且「我罵韓國瑜罵的沒有道理嗎，結果國民黨的人開始弄我、名嘴罵我、議員罵我，政論節目弄我」對他全面開戰，反觀當初他罵民進黨也是罵的相當難聽，結果只有段宜康出來跟他吵，對比之下讓他相當無奈。

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影／館長「後悔挺韓國瑜」直播道歉！　「活到40歲最屈辱」逐字稿曝光


館長怒曝反韓國瑜始末　國民黨輪流砲轟他「一步一步把我推開」

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