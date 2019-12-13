　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

童年住4百坪花園洋房　少爺輸光5千萬開啟外送人生

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

全台目前有超過5萬名外送員，日夜奔波在馬路如虎口，我們採訪了64歲的阿元伯，羊男（年齡保密）、林俊文（48歲）、林桂穗（38歲）、吳宇宗（29歲）及周世昌（27歲），了解他們的外送經驗與人生故事。

他們或被高時薪吸引，或為賺取第二份收入，或因自身就業條件不理想而加入外送行列；在低薪窮忙的時代，往來穿梭在無望的將來與理想的生活之間，像茫茫苦海中的趨光深海魚，憑著一點微光，他們就要奮力往前游。

請繼續往下閱讀...

第三次採訪，64歲的阿元伯（化名）終於答應讓攝影記者拍照。他身穿扁塌夾克，腳趿拖鞋，不放心地叨唸：「現在過得這麼落魄，不要讓我被認出來，讓兒女丟臉。」

美食外送產業3年前開始蓬勃發展，勞力密集度高及入行低門檻，讓阿元伯這樣年過六旬的退休歐吉桑，也可接單養活自己。他一年半前開始送餐，一天跑9小時，賺1500至2000元。上了年紀，他不太在乎他人眼光，穿了拖鞋就出門送餐，常被年輕同業糾正，他不服氣：「關你什麼事，你是督導嗎？」

少爺變獨居老人　自嘆活該

一次他又遭人挑釁：「你拖鞋哥喔？穿這麼邋遢破壞大家形象！」另一滿身刺青同業挺身而出：「大家都是為了討生活，欺負老人家什麼意思？」

阿元伯年過六旬，常穿拖鞋送餐，他認為外送不必看人臉色，比做保全好多了。

白髮稀疏的阿元伯很感激有人見義勇為。無人知曉他出身富裕家庭，幼時住400坪花園洋房，家有司機、園丁和幫傭。父母事業有成但皆無暇管教，他流連賭場，20歲就欠下200萬元賭債，「我媽很氣啊，還是幫我還債，不然被砍成八塊咧。」

此後，阿元與豪賭惡習不斷拉鋸，十多年前他瞞著年邁老母，3年間輸光她5000餘萬元存款。母逝後留下5千多張股票，7間台北市中心的房子，他怕自己守不住，分別過戶給姊姊和3個兒女，我趕快誇他沒有賭到喪心病狂，還有自知之明與責任感，他不好意思地招認：「還是有偷偷賣掉100張股票啦…都輸光了，大概快200萬元吧。」

十多年前，老妻因阿元伯的一場婚外情，引爆了對他長年嗜賭、疏於經營家庭的不滿，「她至今還怨我，我就出來租房子住。」他名下無資產，尚欠賭債近百萬元，離家後只能擔任保全，聽說外送收入高，立即投入此業，至今共跑了6000多單，除維持溫飽，另償還銀行每月6000元借款。

從少爺變成獨居老人，他感慨：「是我活該啦。」他的賭癮縮小為每日買200到300元運動彩券，偶爾去打輸贏約萬元的麻將。去年除夕，阿元伯送餐到下午4點，年夜飯去超商隨意打發。其實老夫老妻未辦離婚，也可回家吧？他像在賭氣：「不用，我可以靠自己。」

夫妻日夜班顛倒　難得碰面

為了解外送產業，我們共採訪了6個外送員，除了阿元伯，還有羊男（化名，不透露年齡）、48歲的林俊文、38歲的林桂穗、29歲的吳宇宗及27歲的周世昌。外送平均一小時200至300元的時薪，一天投入10到12小時，全職者月收可達4萬至6萬元，加上工作時間相對自由，關掉手機APP就下工了，就業市場上不受青睞的低薪窮忙族趨之若鶩。

林俊文送美食維生，自己則在超商買零食、泡麵打發晚餐，想存錢帶太太去日本玩。

來自宜蘭五結的林俊文是家中長子，曾讀四年輔仁大學，卻因貪玩未能取得畢業證書。木訥不擅表達，加上無技術專業，他多半從事保全工作。前途茫然，他輾轉遷居新竹、台中，又回到台北，任意刷卡買3C，累積百萬卡債：「就迷惘吧不定性變成自暴自棄。」2年前認識比他更內向、做清潔工的太太，才結束了有錢就離職，沒錢刷卡債的單身生涯。

他今年9月加入熊貓外送，每早9點跑到晚上9點，一週7天不排休，可賺近6萬元。太太則在保全公司上大夜班，晚上7點到早上7點，月薪近4萬元，夫妻倆工作一早一晚，見面機會少，但共可賺十萬元，是過去無法想像的高收入。然而生活開銷至少7、8萬元：卡債、車貸1.5萬元，房租、停車位1.5萬元，吃飯1.5萬元，給父母5000～10000元，加上油錢、保養、雜支，其實能存的也不多。

林俊文對借了200萬元讓自己讀大學的父母充滿愧疚感，也無顏面對留在宜蘭老家幫自己還債、至今未婚的弟弟。

談到鄉下借200萬元供他讀書的家人，他一臉羞愧：「以前父母的希望都在我身上，沒錢不敢跟他們聯絡，怕被唸。」家裡全靠弟弟送貨支撐，「他還沒結婚都是因為我。」做外送收入變高，林俊文總算能補貼父母一點：「現在家裡狀況很糟，到處漏水，像貧民窟。」逃不開的責任壓在心上，他努力工作像贖罪，暴雨也咬牙出門：「心裡還是會掙扎一下啦。」

跑外送考察市場　創業參考

林桂穗是5個女兒中的老三，做木工的父親負擔沉重，母親愛賭六合彩加上做保，10歲起，她就面對債主上門恐嚇及不斷搬家的困境。15歲時母親外遇離家，18歲父親車禍過世，她國中畢業未再升學，陸續在停車場、餐廳、寵物店、大賣場工作，也曾開過鹽水雞小攤位，賠掉20萬元積蓄。今年4月，她決定離開低薪的餐廳內場工作，改跑外送，中午、晚上用餐時段出動。

林桂穗身世飄零，國中畢業就靠自己打拚至今。

林桂穗不願讓人看扁，受訪時再三強調：「我很自由，想上班就上班，不想上班就不上。」跑外送是為了考察市場：「觀察客人的需求，店家的設計及菜單，對我之後自己創業有幫助。」走到別人家門、觀看他人的生活，也帶給她樂趣：「系統上可以看到我這個外送員是女生，很多女生就衣衫不整，圍個浴巾開門取餐。」

發現許多餐廳轉進巷弄裡，林桂穗信心大增：「只要一間小小廚房，透過外送就能做生意。」3個月前，她買了舒肥機和真空包裝機，製作雞胸肉、燉牛肉或雞湯等各種舒肥料理及食物包，提供親友訂購並送到府，算是微型私廚。喜歡烹飪、習慣照顧人的她，每週問熟客：「這星期要吃什麼？」並絮絮討論如何備餐料理、選擇食材，飄零的人生也有了重心。

外送圈模範員工　使命感重

周世昌大學未畢業，即因無法再接受父親的強勢作風，離家輟學。他當完兵後進入餐飲業，每日工時達12至14小時，薪水仍不到3萬元。現在他白天外送5小時，下午4點到晚上12點在鹽酥雞店工作，二份工月入5萬餘元，他好高興：「如果深夜下班沒有太累，我也會去騎車兜風，順便送餐。」

周世昌很珍惜這份兼差，自製UberEats外套和文宣，送餐時也十分體貼有耐心。

周世昌熱愛外送工作，自掏腰包訂製綠黑外套，燙上UberEats字樣，在食物箱外貼了可愛文宣，送餐時熱情有禮，接到醫院、商場之類耗時而無人願接的訂單，也充滿正面態度：「有次把十幾份麻油雞湯送到醫院，整個樓層都沒人，打電話也沒人接，等了半天才有一個護理師跑出來，說大家都緊急去支援開刀房。」 他忽然產生使命感，「接這種單子就當做好事。」送餐給醫院裡無人陪伴的產婦、病患，讓他覺得自己很重要。認真賺錢、存錢也使他心裡踏實，他夢想買房、與伴侶成家：「我應該會送餐到不能做為止。」

甘苦談拍片上傳　熱烈迴響

羊男3年前就加入外送行列，見證了外送平台成立之初為吸引人力投入，開出送一單350元之離奇歷史。他跑過誠實蜜蜂、UberEats和戶戶送，鍛鍊出不看手機導航，鑽巷弄避開紅燈，熟知等單熱區，摸清百貨商場、醫院複雜出入口動線以節省時間的專業能力。最高紀錄是單日12小時跑了200公里，賺近8000元，45分鐘送完誠實蜜蜂7單，當時送一單130元，換算時薪等於破千元。

羊男曾開餐廳賠了180萬元，去餐廳工作4年才還清債務，他說：「1年休5天，每個月才賺3萬6千元。」現在外送每月可賺7萬元。

偶然間，羊男將送餐甘苦談拍成影片上傳YouTube，迴響熱烈，他大感振奮，開始規劃與外送相關的主題，不藏私地分享自己的送餐技巧，指點外送路線。觀看次數動輒達數萬甚至十多萬，開始有廠商看準他在外送圈的影響力，找上門請他拍業配。

等單時羊男不無聊了，他認真勘查地形，順便拍攝影片素材。他每週讓自己休一天拍片、剪片。今年8月獲准開啟YouTube營利模式，每月可獲廣告分潤3、4000元，金額雖不高，卻使他很有成就感。

雖臻車神境界，羊男始終視外送工作為人生過渡，「風險高又沒有發展性，我從來都把它當副業。我還在找我的主業要做什麼。」話雖如此，平均每月7萬到8萬元收入，使他3年來仍未離開這行業。

演員工作不穩定　送餐掙錢

吳宇宗是這次受訪的外送員中，學歷條件及家庭環境最佳的一人，父母為公務員，哥哥是醫師，他長久埋在心中的夢想卻是當演員：「國中時我想考華岡藝校，但不敢說出來，就想我當記者也不錯。」

吳宇宗曾任電視台記者，2年前為投入演員夢想，離開新聞圈。在等待演出機會空檔，他跑外送養活自己。

他考上國立大學廣電系，去電視台任記者，跑新聞一年多，發現自己不愛扮演記者這角色，毅然離職。晚上在文化中心當計時服務人員，白天則上表演課、試鏡。闖蕩2年餘，演出機會寥寥可數，他不願再跟家人伸手，一個月前加入外送員行列，利用上午10點到下午2點送餐，可賺6、700元。加上晚上計時工作，勉可月入2萬元。

經濟拮据不是最難捱的，試鏡一再落空才令人消沉，他鼓舞自己：「大部分演員在成名前，都要經歷各種挫折，默默承受孤獨和恐懼。這些是當演員很好的資源，我也算是樂在其中。」

吳宇宗扮演捕快，雖費時梳化努力對戲，他嘆：「又是無敵大背影，一個特寫也沒有。」（翻攝自吳宇宗臉書）

與渺茫不可知的演員夢相比，美食外送有跑就有收入，大街小巷穿梭，與晚上的室內服務工作動靜有別，倒也像在打怪補血。店家請候餐的他喝杯飲料的善意，客人再三道謝甚至硬塞小費的回饋，送餐任務完成後的小小成就感，都給了他力量繼續追求夢想，「哪一天若不做外送了，就是我的演員工作穩定了。」

　

相較於福利保障　在乎薪資

今年10月起，連續發生多起外送員車禍意外，引起社會關注。外送平台業者是否該納入勞基法管理，各界討論不斷。林俊文剛上線就曾擦撞計程車，急煞車致手指扭傷，還得賠對方3000元修車，「我知道做這個有風險，意外險我保到650萬元。」他的扭傷獲1千多元保險理賠，聊勝於無。

高報酬的代價是高風險，彈性工時和勞動保障像魚與熊掌不可兼得，受訪外送員多不願被勞基法限制工時，也不太在乎勞動權益，只希望平台不要調降基本車資，不要拉高獎勵門檻。羊男直言：「政府經濟沒搞好，大家才要去賺錢，不能超時工作等於把人家斷生路。」

林俊文收工後清點代收的鈔票、零錢，偶爾有人付款不找零，5元、10元都成為他的小確幸。

羊男的拍片主題之一就是在各重要路口穿巷走弄抄捷徑，節省紅綠燈停等時間，「搶快也是要等紅燈，順順騎就好。」他也為外送員抱屈，認為媒體以放大鏡檢視：「哪個行業沒有風險？」做過保險業務的羊男認為可以擬法，要求平台為外送員提高保險額度，「但不必強制加入勞保，我個人覺得勞保划不來。」他亦對工會持觀望態度：「工會發起人操守很重要，會員每月繳費，並非沒有被挪用的風險。」他且認為，為數龐大的外送員，也可能成為工會幹部的籌碼，「今天如果工會幹部去跟平台說，抗爭我幫你擺平，給我抽一趴就好…」

比起個人勞動權益，周世昌更在乎資方是否負擔過多人事成本：「顧客消費力和業績沒有成長，公司會撐不住。」他過去在連鎖餐飲店當幹部，一例一休通過後，第一個月薪水漲到4萬多元，但公司馬上研究出變通辦法，在午、晚2班中間增加3小時空班，變相減少工時，「上有政策，下有對策，打卡永遠不會超過9小時。」眼見門市一間一間收掉，他並不抱怨前老闆的刁鑽苛待，只是更加認命。能夠跑外送多一份額外收入，已心滿意足。

生死置之於度外　只靠自己

相較於白領階級期待的生活品質、福利保障，受訪外送員普遍只想多掙點錢。生死置之於度外，並不全是因為自私與無知，而是體認到渺小的自己除了靠勞力拚搏，沒有條件與誰談判，也無法期待誰會提供保障。

這天飄起了細雨，林俊文晚上9點多收班，吃了一塊香雞排當晚餐，又去超商買泡麵、零食。經不起再三請求，林俊文答應讓我們進入南京東路上二人一貓的蝸居套房。室內燈光黯淡，空氣中有輕微霉濕味和貓砂尿味。二年前搬家打包的紙箱多數未打開，靠牆堆疊一人高：「不知道什麼時候又要搬家，所以不敢拆開。」

他席地而坐，一邊點數送餐代收的鈔票、零錢，一邊說：「我老婆什麼地方都沒去過，只要我開車載她出去玩，她就很高興。現在盡量多賺一點，我想帶她去日本，她從來沒出過國。」硬幣疊在一起發出喀喀脆響，林俊文咧開缺了一顆牙的嘴，腼腆地笑了。

根據勞動部勞檢資料，foodpanda和UberEats外送員分別有3萬和2萬人，為國內2大龍頭。（董孟航攝）

食物外送為何這麼夯

食物外送平台為何在台灣大爆發？台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益曾撰文分析，有3大因素：台灣機車的普及性與任意性高，外食供應業者多，再加上服務業低薪、工時長，因此「與外送平台天雷勾動地火，一發不可收拾。」

張烽益指出，台灣機車價格可負擔，機車數量龐大，可立即登錄成為生財工具，不像日本、澳洲、美國等國家機車不普及，只能以單車做為外送主力，效率遠不及機車。此外，機車在台灣穿巷走弄，隨處暫停，甚至直接殺進人行道和騎樓，此等「機動性」，是讓機車外送員得以爆炸性成長的因素。

其次，台灣外食文化盛行，餐飲業從攤位、小店到專業廚房一應俱全，加上服務業長期低薪過勞，外送員的機會成本相對壓低，單位時間的現金報酬遠高於多工的超商站崗。張烽益說：「更重要的是，不必面對『慣老闆』，排班不受拘束，又可自由騎車。」

張烽益分析，美食外送之類的零工經濟，讓個人從傳統產業階級化的管理模式、固定的工時中，被解放出來，「不再是生產線上的螺絲釘，可以重新找回自主性以及支配時間的彈性，想工作時工作、想休息時休息。」看似是為自己而工作，「重新掌握自己的生活、自己的命運。」

平台獲利　勞工失自主性　

而外送平台的競爭優勢，在於不需負擔雇主責任，可將利益折現給外送員；為了「立即變現的誘惑」，外送員自願承擔風險，「有點跟它賭的意味，不會那麼倒楣發生在我身上。」張烽益認為，即使不適用勞基法，外送員仍在從事勞動，平台派單時也非不知外送員已跑幾小時，「發生風險時，平台難道沒有責任？資方使用勞動力也應該受到限制。在道路上進行營業行為，交通監理單位應該要有些管理手段。」

外送員的所得全賴平台分派，平台的定價權力高，導致勞工更無力對抗資方，最終可能使勞工既無自主性，也失去了勞動保障。

2012年foodpanda進入台灣，外送員以25歲至35歲為主。業者表示，今年單量大爆發，單週訂單總數就超過前6年訂單總和。（林育緯攝）

零工經濟下的無望感

這次採訪，受訪外送員普遍只關注每小時能賺到多少錢，不認同政府以勞基法規範平台業者，認為勞基法將增加雇主負擔，而這樣的成本一定會轉嫁到自己身上。外送員多數樂意接受超時工作，不見得願意參加勞保，也不信任工會。

莫非社會已倒退回到30年前，像四、五年級生為賺錢養家餬口，犧牲親情、不顧健康、不懂享受，只知加班趕工？每天騎12小時機車或下班前後再送餐5、6小時，如此奔波，何來自由與彈性？

前人民火大行動聯盟成員，現從事社區工作的柯逸民分析，四、五年級與七、八年級生最大的差異是，台灣曾經是亞洲四小龍，經濟發展好，老一輩相信明天會更好，努力就可以賺到錢，犧牲一下可以翻身，對未來有希望，再苦也有一種踏實感；「如今年輕人再怎麼努力都看不到未來，除非繼承，什麼也沒有，只能把握當下，享受小確幸。」

前人民火大聯盟成員，資深工運老將柯逸民。（翻攝自柯逸民臉書）

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益。（翻攝自張烽益臉書）

年輕世代　對政府不信任　

他觀察，年輕人不易得到固定高薪工作，只好打零工，投入外送產業以時間和健康換取金錢，「外送工作含金量低，積累不了實力和基礎，越努力可能越空虛，只能即時享樂，賺到錢也可能很快花掉。」

柯逸民指出，高齡化、少子化、高房價及教育階層化，社會瀰漫「無望感」；勞保、健保等各種社會保險，不時傳出瀕臨破產消息，勞基法無法確實保障底層勞工權益，導致年輕世代對政府、工會或法令都不信任，唯有靠自己，「有單趕快去接」，造成外送工作搶破頭，卻不在意勞動權益。

柯逸民認為，無望感的顯著代表就是香港，台灣人過去的社會運動，都是認為站出來就可以爭取到權益，改變現況；但香港人上街頭仍不認為可以改變什麼，便發展出同歸於盡的策略。台灣社會美食外送產業越夯，可能代表人心越無望。


更多鏡週刊報導
【鏡相人間】歧視是病毒　愛滋感染者的困境
【鏡相人間】被蝕刻的人　菲律賓移工德希莉之死
【鏡相人間】我在台灣走著瞧　寇延丁的重生之路

ET快訊
「韓國瑜後援會」等217個粉專+社團突消失！臉書說話了：違反
Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針」1年後她懷孕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

補班日有3天！2020年「懶人版」6大連假攻略...彈性放假一次看懂

解鎖108課綱！張明文27年後再當老師　新北公開課局長帶頭做

前方帽子哥套毛絨灰浴袍搭機！一查「是LV羊毛外套」　要價台幣61萬驚呆

東森是一展長才、盡情揮灑的最佳舞台　東森購物電子商務事業部執行長楊俊元

她褲襪一脫網驚：剛去採礦？中毒印記洗3次不掉　白鞋穿30秒也悲劇了...

童年住4百坪花園洋房　少爺輸光5千萬開啟外送人生

型錄，就是我的人生　東森購物型錄部協理吳紀葳

喊停了又要復飛！空服工會嗆遠航：開公司當兒戲　3訴求要政府修法

FUTURE臺鐵美學復興「公開車廂內裝」　搭觀光列車暢遊基隆景點

第1111萬名旅客抵台！韓國客「最想嚐米其林美食」　5日遊要玩遍台北

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

補班日有3天！2020年「懶人版」6大連假攻略...彈性放假一次看懂

解鎖108課綱！張明文27年後再當老師　新北公開課局長帶頭做

前方帽子哥套毛絨灰浴袍搭機！一查「是LV羊毛外套」　要價台幣61萬驚呆

東森是一展長才、盡情揮灑的最佳舞台　東森購物電子商務事業部執行長楊俊元

她褲襪一脫網驚：剛去採礦？中毒印記洗3次不掉　白鞋穿30秒也悲劇了...

童年住4百坪花園洋房　少爺輸光5千萬開啟外送人生

型錄，就是我的人生　東森購物型錄部協理吳紀葳

喊停了又要復飛！空服工會嗆遠航：開公司當兒戲　3訴求要政府修法

FUTURE臺鐵美學復興「公開車廂內裝」　搭觀光列車暢遊基隆景點

第1111萬名旅客抵台！韓國客「最想嚐米其林美食」　5日遊要玩遍台北

黑幫大哥搞詐騙機房　小弟車手「黑吃黑」...慘遭強押痛扁

補班日有3天！2020年「懶人版」6大連假攻略...彈性放假一次看懂

蘋果再傳收購新創公司　暗示iPhone攝影將迎來「質的飛躍」

解鎖108課綱！張明文27年後再當老師　新北公開課局長帶頭做

歲末尾牙旺季開跑　李炳輝喊話「歡迎大家多多找我！」

貨櫃航運「供過於求」缺口逐漸收斂　陽明海運：明年營運會更好

1104萬噸生煤不夠發電　盧秀燕：台電「威脅耍賴」

台東縣今年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽熱鬧展開

虐童案伸張鄉民正義！聚400人丟雞蛋、撞警　直播主劉冠廷等16人起訴

前方帽子哥套毛絨灰浴袍搭機！一查「是LV羊毛外套」　要價台幣61萬驚呆

生活熱門新聞

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~」

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

張綱維挪遠航31億　竟用淡水105戶爛尾樓抵帳

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

遠航爆停飛前　張綱維把字畫搬至韋汝家

公司來客人！他切水果遭洗臉：沒胃口　網全吐血

張綱維撇停業說「沒要發資遣費」

今起連6天「小陽春」上看30度　下週變濕涼

星宇航空機上餐搶先看！

無明顯冷空氣！賈新興：最冷冬天可能過去了

遠航黑色星期五...即起全面停飛！

請客180元餐點「特價150」　友提醒：30要給我

房產跨航空　「救世主」張綱維玩壞遠航

更多熱門

相關新聞

從小熊維尼認識精神疾病

從小熊維尼認識精神疾病

蹦蹦跳跳是跳跳虎覺得最棒的一件事，他可以用“蹦跳”的方式把快樂傳染給每一個人；但是只有兔子瑞比（Rabbit）希望跳跳虎可以安靜一點。事實上，跳跳虎對自己永遠都是那麼自信，但有時則會低估了朋友，還經常會製造一些小麻煩。跳跳虎展現出較難安靜的特性，這正好也與心理疾患中的「注意力不足/缺陷過動症（attention-deficit/hyperactivity disorder, 簡稱為ADHD）」相似。

衛生棉也送！「愛買 X foodpanda」即將上線

衛生棉也送！「愛買 X foodpanda」即將上線

【瑪法達談星】12.11～12.17土象星座！

【瑪法達談星】12.11～12.17土象星座！

【瑪法達談星】12.11～12.17風象星座！

【瑪法達談星】12.11～12.17風象星座！

【瑪法達談星】12.11～12.17水象星座！

【瑪法達談星】12.11～12.17水象星座！

關鍵字：

鏡週刊外送美食外送ubereatsfoodpanda

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面