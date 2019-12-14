男客半夜多給500！妻質問「外送沒錢找嗎」　熊貓一聽暗示竊笑閃人：太感人

▲外送員驚喜滿滿！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

為了體恤外送員，不少客人佛心給小費，儘管天氣再冷，心卻是暖暖的！一名外送員笑稱，日前客人多給500元當小費，讓原PO一臉吃驚，豈料，對方老婆突然問話「怎麼那麼久？外送員沒錢找嗎？」結局超展開，讓大批網友笑虧，「這心情大起大落的故事很可以，下去領500吧！」

「夭壽哦！現在還有那麼好的客人！」一名外送員在臉書《靠北熊貓》透露，半夜接到一張1510元訂單，上樓後，男客人開門便直接遞上2010元，原PO趕緊打開包包找錢，豈料，對方作勢要關門。

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原PO慌張提醒，「不好意思！我還沒找您錢ㄟ」，男客人露出微笑說，「沒關係，那麼晚麻煩你送餐！我們才不好意思」，正當原PO沉浸在意外驚喜時，後方傳來女屋主聲音，「怎麼那麼久？外送員沒錢找嗎？」

聲音將原PO拉回現實中，男客人則趕緊答話，「沒啦！我拿剛好給他啦」，原PO一臉錯愕直盯，對方才小聲暗示，「沒關係啦！就這樣，晚安。」

「哇塞！人間處處有溫情，突然間覺得半夜送餐都不會冷ㄟ！」原PO帶著感恩的心，等待電梯的同時，腦海一邊回想著給500元小費的片段，似乎想的太入神，下秒電梯門一開，「我嚇了一跳，哇X…感應卡掉到電梯縫裡。」

笨拙的原PO在心中咒罵，「你XX的勒，這下糗了」，硬著頭皮走樓梯下來後，「完蛋了！我該怎麼說勒。」步伐越走越慢，不知該如何啟齒時，警衛先主動開口，「我看到了，感應卡掉到電梯井了，沒關係的啦…已經很晚了！你先回家吧！我明天再找廠商來處理。」

本以為會被狠狠罵一頓，結局神逆轉，原PO自嘲，「天啊！也太感人了吧！回家的路上 騎著我的車，我忘情的大聲唱歌，感謝這一晚！有好多好事發生。」

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▲網友狂笑拍桌！（圖／翻攝臉書靠北熊貓）

高潮迭起的劇情，也讓網友們的心情坐了一趟雲霄飛車，紛紛歪樓，「這心情大起大落的故事很可以！下去領500吧」、「保全致電：外送員您好，請廠商跑一趟是1000」、「我只有遇過下雨天在等我挖1元的」、「別人的客人、別人的警衛」、「外送員的一天總是充滿了意想不到的驚喜」、「500元瞬間多送了七單的概念，真好」。

►生火了！連我媽都用到發光