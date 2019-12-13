2袋找零全飛走「要賠1天薪水」哭慘！下班現奇蹟　外送妹感動：謝謝妳們

▲原PO送飲料時把找錢弄丟。（圖／（左）ETtoday資料照、（右）翻攝字爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我要抱怨我自己……」一名女網友日前在臉書《爆怨公社》發文，說自己是某間飲料店的外送員，今天在外送的時候錢沒有放好，結果2袋要找客人的錢都飛走了，算一算要賠掉一整天的薪水，讓她急得趕快找，「我整路哭，整路找，卻怎麼樣都找不到。」

原PO表示，直到下班，她打算要去警局報案的時候，接到店長來電，說有2個小妹妹不僅撿到其中一袋錢，還把錢拿回店裡歸還，「我馬上趕回去，想要跟她們道謝。但我到的時候，他們已經回家去了。」雖然還有1袋錢，但小妹妹們的暖舉讓她很感動，「真的很感謝妳們，讓我發現台灣處處都有溫暖。」

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▲有小妹妹把其中一袋的錢送回店裡。（圖／翻攝字爆怨公社）

女網友事後也在留言處表示，「當我發現錢不見時，哭得超慘的，連叫外送的人都出來安慰我」、「其實我有收好，只是今天風太大，才被吹走」、「另一袋比較少，還好這袋比較多錢的找回來了」、「超感謝有她們，想說要請她們喝飲料，誰知道她們回去的這麼快。」

看到貼文後，網友紛紛留言大讚小妹妹，「小小年紀就有這種拾金不昧的精神真是難能可貴，或許連有些人都做不到，給兩位小妹妹一個讚」、「希望另一袋也能讓好心人士撿到」、「處處有好人」、「好人會有好報的」、「謝謝兩個小妹妹。」

也有人分享自己的經驗，「我曾經一個晚上掉了近3萬現金+存摺還有健保卡，現金跟存摺是兩天後警局通知我去領取，原來是當晚就被好心人拿去了；另一張健保卡則是撿到的人透過FB搜尋我名字然後問我是不是我掉的。」

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