「特勤吳彥祖」撩落去！超冷酷眼神坐浪漫白木馬　護衛韓國瑜畫面超違和

▲「特勤吳彥祖」坐在馬車上，還是相當認真注意周邊狀況。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜從登記總統選舉後，身旁隨扈便改由國安局指派，當中有位貼身隨扈，因為顏值高，身材高挑，被網友封稱「特勤吳彥祖」，每天跟在韓國瑜身邊，面對任何狀況都面不改色，16日韓國瑜到棧貳庫搭白色旋轉木馬時，「特勤吳彥祖」盡忠職守跟上去，坐在韓國瑜後頭，不改冷酷表情，乘坐木馬一上一下，畫面超違和。

▲「特勤吳彥祖」坐在馬車上，還是相當認真注意周邊狀況。（圖／記者洪靖宜攝）。

國民黨總統參選人韓國瑜16日回高雄，出席「高雄浪漫星據點-用點線面串起愛情產業鏈」現場品嘗在地美食，甚至還搭上旋轉木馬，由於國安人員必須貼身保護韓國瑜，「特勤吳彥祖」也緊跟搭在韓國瑜後頭的那輛馬車。

▲坐了兩圈就被叫下來。（圖／記者洪靖宜攝）

但「特勤吳彥祖」即使搭上馬車，還是不改冷酷、不苟言笑的表情，搭配上浪漫的白色旋轉木馬，雖然是相當盡責，但這畫面也引起圍觀民眾議論紛紛，直言「很有趣」、「太好笑了」。

不過才繞了兩圈，一旁同事疑似聽到記者們在討論，立刻用無線電呼叫他下木馬，最後只能站在韓國瑜一旁站到結束為止，但坐木馬的畫面超違和，也讓焦點又再次搶走主角光環。

▲「特勤吳彥祖」帥氣模樣吸引不少民眾注意。（圖／記者洪靖宜攝）

「時間對我們來說完全沒用！」

