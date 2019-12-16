日本遊毀了！旅行社「護照沒送機場」...她飆淚被勸：回家等聯絡　網全氣炸

▲女網友遲遲等不到她的護照。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友初次報名這間旅行社，怎料碰上最地獄的狀況，她的護照竟沒被送來機場，眼看團員陸續check in，她卻只能在一旁瞎等，最後更被請回家，要她等業務聯繫。

女網友在爆怨公社娓娓道來，當初她把護照交給旅行社，今天也早早抵達機場報到，結果團員都陸續check in了，她卻在原地苦等護照的到來。

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她含淚表示，「好不容易要放空去走走，竟遇到這事。導遊跟我說，因太早無法進公司，所以他要陪其它團員先飛，我再等業務看是改班機還是取消，我真的想淚灑機場，無敵生氣，到底在搞什麼？」

眼看自己是整團最早到的，卻最晚才能上飛機；重點是，現在連飛機都不確定能上，「即使飛不成，我也要他們賠償我。導遊說，旅行社的人叫我先回家等業務聯絡，後來又說這樣不妥，問我是要在機場等還是回家，我更傻眼了，現在一整個心情差到爆。」

原po錯愕提到，「出國本來怕遇到航空公司倒閉或霸工，現在居然是旅行社沒帶護照來機場，讓我假期取消或是在後面追他們的行程，重點我只有一個人，順利的話就延後飛，在後面追他們然後迷路，慘劣的就是日本行沒了，兩個都很討厭，真的無敵後悔報這家。」

▲第一次報名這間旅行社就踩雷。（圖／翻攝自爆怨公社）

依照女網友先前的經驗，其他旅行社都是出發前一周繳交護照，結果這間居然周三才通知、周五收，然後碰上六日休假，緊接著就是周一也就是今天出國，「我覺得不妥，所以周四先繳護照，怕若沒弄好的，周五還有一天弄，誰知道還是遇到此事。」

對此，網友們紛紛怒回，「太離譜了吧！這間旅行社從此拒絕往來」、「跟團都有契約書，可以請他們賠償了」、「超誇張的，花錢買氣受啊！要是我會緊抓那導遊不讓他上飛機，要死一起死，妳也太佛心了，要是我會連導遊名字一起公開，看他以後能吃啥飯」、「改航班，頂多幾個行程沒跑，回家是整個行程泡湯」、「絕對會不爽到崩潰，還記住一輩子的瞎事」、「雖然說是人員疏忽，後續危機處理太差了，給人感覺很差」。

最後，原po也感嘆，「導遊說他們好像用寄的，然後六日休息、周一飛，有可能遺漏在某處。我太信任旅行社了，我錯了！」

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