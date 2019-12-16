謝和弦狂罵「當台灣人塑膠做的喔」　網不解嘆：原來我老了！

▲ 謝和弦16日中午赴中時大樓贈雪茄給保全員。（圖／記者張君豪翻攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

歌手謝和弦14日凌晨因2度在中國時報大樓外牆噴漆，遭台北市警方逮捕。今（16）日他在警方陪同下，再度現身中時大樓向警衛送上雪茄致歉「我是來交朋友的！peace！」受訪時強調，對自己行為並不後悔，更突然用台語不斷暴氣怒吼「當我們台灣人塑膠做的喔」、「台灣人不是塑膠的」，讓很多人都不解，到底謝和弦一再提到的「塑膠」一詞是什麼意思？

謝和弦過去就曾多次在臉書、微博提到，「不要把台灣人當塑膠」，14日他在中時大樓外牆噴漆後，也曾傳訊息向朋友表示，「當我們台灣人塑膠做的喔！」這句他一直掛在嘴邊的「塑膠口頭禪」，其實是目前國高中生的新一代常用語，最早是某些直播主在開台時會說的，「你當我塑膠的喔！」意思是「你當我是假的、是沒有作用嗎？」等意思。

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▲LINE曾推出「被塑膠」貼圖，當時令不少人一頭霧水 。（圖／翻攝自LINE）

早在先前，LINE就曾推出過一組動態貼圖，其中有張貼圖是饅頭人冒著汗、摀著心臟，似乎受到打擊的樣子，旁便配字就寫了「被塑膠」三個字，當時就有不少人對此感到困惑，紛紛上網求解，才明白這三個字的意思是「被人無視、被已讀不回」，引起討論後，也讓許多人都忍不住感嘆，「我真的老了，都看不懂了。」

「網路溫度計」日前也統整出從 2017年11月7日至2019年11月6日間，網友話題度最高的新一代流行語，除了「塑膠」，還有「郭」代表「關我」、「呱張」代表「誇張」、「咖啡話」代表「胡言亂語、講屁話」、「是在哈囉」意思是「到底是在幹嘛」、「旋轉」意思是「呼攏人」、「2486」意思是「白癡、不入流」，至於第一名的「人+377」則是「人家森氣氣」的諧音。

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