王淺秋轉韓國瑜競辦總發言人　高市府推美女主播任副發言人

▲沈玉琳封地表最辣孕婦，大秀白喬茵懷孕時期的照片 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府新聞局長王淺秋日前轉任韓國瑜競選辦公室總發言人一職，由丁樂群接棒新聞局長一職，雖然過去在行政院新聞局擔任過專員，但沒有相關媒體背景，所以現在高雄市政府宣布，由曾經擔任過新聞主播的白喬茵兼任副發言人。

▲沈玉琳封地表最辣孕婦，大秀白喬茵懷孕時期的照片 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

高雄市新聞局發布人事內容：

高雄市政府府本部參議白喬茵女士即日(16日)起兼任市府副發言人，負責襄助新聞對外溝通及聯繫。市府將借重其新聞專才及輿情反應能力，協助推展市府施政方向，並扮演與社會溝通的角色。

白喬茵女士今年加入市府團隊，即以熟稔媒體作業方式，扮演內外稱職橋梁，使團隊運作更順暢，並迅速掌握市府相關重大政策，製作「向市民報告」系列影片，得以讓民眾即時了解市府推動的政策與成果。

白喬茵畢業於世新大學新聞系，曾任三立新聞台主播、三立新聞台政治組記者、東森財經台記者及聯合報記者，她期盼持續散播高雄愛與歡樂的城市價值，發揚高雄這個城市品牌。

▲曾任新聞主播的白喬茵兼任高雄市政府副發言人一職 。（圖／記者吳奕靖翻攝）