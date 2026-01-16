　
社會 社會焦點 保障人權

雪霸國家公園大霸線步道山林大火 驚險搶救及時守護珍貴山林

記者楊永盛／苗栗報導

真是驚險！雪霸國家公園大霸線登山步道3.8公里、九九山莊附近，11日傍晚原因不明發生山林火災，幸好發現及時，經林保署新竹分署、雪霸處、保七第五大隊、協作與山友等，合力搶救後成功撲滅火勢，燃燒面積約66平方公尺，相關單位正調查起火原因中，不排除有人違規用火。

▲雪霸國家公園大霸線登山步道，11日發生山林火警，幸好搶救及時未釀成重大災害。過去曾造成九九山莊附近燒毀大片珍貴山林。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲雪霸國家公園大霸線登山步道，11日發生山林火警，幸好搶救及時未釀成重大災害。過去曾造成九九山莊附近燒毀大片珍貴山林。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥今天表示，此次火災搶救動用山莊滅火器、簡易型救災水袋等工具，眾志成城才撲滅火勢，但目前正值冬季山區乾旱季節，更是森林火警好發時節，此次大霸線3.8公里處火災幸運迅速獲得撲滅，也再次提醒大家，雪霸轄內高山森林一旦失火，環境復原時間長、生態代價極高。

▲雪霸國家公園大霸線登山步道，11日發生山林火警，幸好搶救及時未釀成重大災害。過去曾造成九九山莊附近燒毀大片珍貴山林。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲雪霸國家公園大霸線登山步道，11日發生山林火警，幸好搶救及時未釀成重大災害。過去曾造成九九山莊附近燒毀大片珍貴山林。（圖／記者楊永盛翻攝）

雪管處表示，回顧雪山山區曾發生幾起因用火不慎或不明原因的森林火災事件，例如：2001年2月雪山東峰燒毀約20公頃林地、2008年12月黑森林火災燒毀約4公頃、2014年1月20日三六九山莊後方火災燒毀約0.2公頃、2019年2月三六九山莊周邊火災燒毀約3.5公頃。

雪管處指出，歷次山林火災事件顯示，山區用火風險極高，只要一點火星就可能造成大片林地受損，甚至引發難以挽回的生態衝擊，呼籲大家野外休憩、登山健行時務必提高警覺，嚴禁在森林區域內抽菸、撿拾枯枝落葉燃燒取暖或用火烹煮食物等行為，避免一時疏忽釀成災害。

▲雪霸國家公園大霸線登山步道，11日發生山林火警，幸好搶救及時未釀成重大災害。過去曾造成九九山莊附近燒毀大片珍貴山林。（圖／記者楊永盛翻攝）

雪管處強調，違反規定釀成森林火災，除可依國家公園法予以處分，另違反「森林法」第34條相關規定者，依同法裁罰，罰鍰12萬至60萬元，甚至還可能觸犯刑法規定，處以刑事處分，請大家進入山林務必嚴格遵守規定，別讓一時疏忽換來高額罰鍰，也避免造成無法挽回的環境損害。如果發現森林火災請立即通報，盡速撥打防火專線電話0800-000930（您您您 救山林）通報；另外，舉發燒毀國、公有林並查獲犯罪行為人者，將由林保署致贈舉發人10萬元以下獎金。

