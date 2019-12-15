愛情摩天輪開戰！港務公司駁卡韓「沒業者接洽」　高市府打臉：問洪東煒

▲「愛情摩天輪辦理進度說明記者會」 。（圖／高市府經發局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市府力推愛情摩天輪投資案，12日召開記者會指出，原訂5月底要與航港局、港務公司簽訂協議書，7月交通部卻出面要求補充資料，質疑是「卡韓」，港務公司表示，至今仍無投資業者前來接洽，若提高土地開發回饋比例，將使投資人成本增加，更不利招商；面對港務公司的回應，高雄市政府再次發出新聞稿駁斥：「港區土地開發的專責單位，是高雄市政府和港務公司合資成立的土地開發公司，相關招商訊息均有通知土開公司總經理洪東煒。」

港務公司表示，為推動高雄港舊港區轉型開發，與高雄市政府於6月簽訂「高雄多功能經貿園區第20工區開發計畫」協議書，但因推動該開發案中央必須提供42％土地回饋予高雄市政府，故土地管理機關及主管機關須審慎評估開發內容與財務效益，以確保國有土地資源能達到最有效使用，故涉及開發回饋之三方協議書正積極進行審查中。

港務公司也強調，一直都歡迎有意於高雄港投資客運服務、觀光遊憩等開發業者前來投資，然而至今都未有投資業者前來接洽投資開發事宜，港務公司將再與高雄市政府協調、溝通與說明。

▲「愛情摩天輪辦理進度說明記者會」 。（圖／高市府經發局提供）

不過對此，高雄市政府駁斥港務公司說沒有投資業者前來接洽：「港區土地開發的專責單位，是高雄市政府和港務公司合資成立的土地開發公司，相關招商訊息均有通知土開公司總經理洪東煒，業者若想開發港區，主責單位不是港務公司，自然不會收到業者接洽，港務公司的發言等同片面收回港區開發權、破壞過去市港合作的默契，更意圖架空、閹割土開公司的職權。

高雄市政府回應全文：

關於港務公司表示「未有業者接洽投資開發事宜」一事，高雄市政府駁斥，港區土地開發的專責單位，是高雄市政府和港務公司合資成立的土地開發公司，相關招商訊息均有通知土開公司總經理洪東煒。

高雄市政府指出，業者若想開發港區，主責單位不是港務公司，自然不會收到業者接洽，港務公司的發言等同片面收回港區開發權、破壞過去市港合作的默契，更意圖架空、閹割土開公司的職權。

高雄市政府強調，交通部遲遲沒有核定上位的開發協議書，徒增廠商投資的不確定性和變數，認為國家在政策上不支持高雄港開發，已經嚴重影響市府協助招商的作業。

高雄市都發局強調，本案協議書之簽訂，係依都市計畫法，及民國102年6月4日公告實施的都市計畫規定辦理。本案開發許可協議書，如未能於6年內，即今(108)6月3日以前完成簽訂，依法就應恢復為52%。

都發局長林裕益強調，交通部似乎還在狀況外。他說，今年上半年，早已多次善意提醒，但交通部航港局、港務公司仍不當一回事。現在造成國有資產逾11億元之損失，未能善盡資產管理之責，籲請立法院、監察院調查有無瀆職。