王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜　周玉蔻酸穿雲箭APP：韓粉沒網路喔？





▲周玉蔻、王淺秋。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供，下同）

記者袁茵／台北報導

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋16日上午接受廣播節目專訪時，與主持人周玉蔻展開唇槍舌戰。周玉蔻質疑，王淺秋過去擔任高雄市新聞局長，卻讓韓國瑜民調從最高變到很低，「妳不慚愧嗎？」使現場陷入一陣尷尬。之後周玉蔻又問為什麼年輕人會棄韓國瑜而去？聽聞王淺秋回答「網路」後，怒嗆「一支穿雲箭」APP。

周玉蔻提及韓國瑜過去說「名嘴可以被收買」，但韓國瑜至今都沒為此道歉，讓很多人不開心，「報導你們好的就是正確媒體、正常媒體，批判你們的就是黑韓產業鍊？」王淺秋認為，「這是互相的啊！民進黨也是這樣說。」周玉蔻回嗆，「難道民進黨有說黑民進黨產業鍊？」

隨後，周玉蔻直言，王淺秋過去擔任高雄市新聞局長，把韓國瑜的民調從最高弄到很爛，「妳不慚愧嗎？」當周玉蔻講完這句後，先是乾笑了3聲，雙方陷入一陣沉默長達3秒鐘，王淺秋則用一聲「哇…」來試圖打破僵局。

周玉蔻再嗆，「然後你還敢出來介紹這個候選人，理由是黑韓產業鍊…不是你們自己的錯？」王淺秋強調，他們很怒力在對國內外做高雄行銷，且做了一定的成績，「但是我們敵不過全面性…就像蔻蔻姐很批判性的言語，這也是事實！」

聽聞王淺秋說他「批判性言語」，周玉蔻立刻回擊，「不是啊！你們很多事啊！你們愛情摩天輪沒有做啊！」王淺秋回擊，「扣頂帽子什麼都可以扣，明明摩天輪就…所謂計畫是交通部長林佳龍搞不清楚！他頭腦不清楚！搞不清楚狀況！」都市計畫怎麼分區使用，早在民國102年陳菊時代就已經通過了，所以不需要重新檢討國土使用計畫！

「為什麼你們高雄市政府做所有事情都是對的，其他事情都是中央的錯？」周玉蔻嗆說，韓國瑜做的都是對的，其他都是別人的錯？這樣中間選民會接受嗎？最後周玉蔻自己結束該話題，認為這是民國102年的國土規劃，沒有什麼意思。

周玉蔻問，為什麼年輕選民全都棄韓國瑜而去？王淺秋秒回答，「網路啊！」周玉蔻聽聞則立刻酸說「又是網路！你們沒有網路嗎？你們韓粉沒有網路嗎？我告訴你！我韓粉的朋友、我家族都是韓粉，每天都是關於韓國瑜了不起的東西！」

周玉蔻拿出自己的手機，曬出自己也有下載韓國瑜APP「一支穿雲箭」，「這天天都在放新聞啊！天天都在罵蔡英文！天天都在說韓國瑜多偉大啊！這不是你們的網軍嗎？」

王淺秋說，網軍跟網路APP是不一樣的，就像總統府用官方資源做不行政中立的事情輔選，這個才有問題，如果是到選舉後期，本來就有選舉要做的宣傳。周玉蔻表示，高雄市政府沒有用行政資源嗎？「你們最了不起，沒有用網軍，你們韓國瑜沒有網軍，妳發誓？」

王淺秋強調，「我們高雄市府沒有做網軍嘛！」周玉蔻批，「我說你們韓國瑜有沒有網軍？」王淺秋回擊「你要先定義網軍是什麼嘛！至少不是黑人家的網軍，我們是在宣傳自己！」

周玉蔻隨即痛批，「網軍就是攻擊，你們沒有黑人家嗎？韓粉把人家罵到臭頭！」王淺秋說，「那個不是我們管理，不是我們的預算！不是我們去要求人家的！那是很多自發性的選民。」

王淺秋強調，他們的預算就是做在LINE、FB正面推播、高雄宣傳。周玉蔻質疑，「那不叫網軍嗎？那人家也是宣傳呀對不對？那為什麼別人就是網軍，你們自己就是神聖了不起？」

這時王淺秋推出民進黨副總統候選人賴清德過去的言論，「不然賴清德怎麼會說是網軍、不要再攻擊我們呢？這是一樣的啊！」遭到周玉蔻回批，「怎麼又跟賴清德有關？」難道韓國瑜陣營就沒有網軍嗎？王淺秋強調，「我們沒有花錢去做這種網軍，只有該做的宣傳跟正面效應，沒那麼多錢做啦！」

周玉蔻認為，王淺秋這番話會讓在網路上被攻擊的人難以接受，現在網路上攻擊是互相的，「你這樣深深相信啊？你是媒體出身的耶！」王淺秋自認是用「客觀標準」，結果又被周玉蔻笑著酸說，「妳這樣叫客觀喔？」

最後，周玉蔻又回到原本的問題，「為什麼你們民調跌成這樣？為什麼你們年輕選民會下跌？」王淺秋認為，如果韓國瑜負面聲量比例非常高，「那網路上…只看網路的新聞…」

「你們這些幕僚是不是根本沒盡到幕僚責任？」周玉蔻批評，「你們幕僚去告訴韓國瑜說，你不可以再講髒話！不可以一天只有一個行程！不可以很晚才起床。」王淺秋強調，她就是盡了幕僚責任，所以才會上節目說明，「妳問的所有問題，我都會公開回答！」

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