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王淺秋談韓國瑜民調下降是「沉默螺旋」　周玉蔻：你們活在同溫層？

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▲▼周玉蔻、王淺秋。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲周玉蔻、王淺秋。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋16日上午接受廣播節目專訪時，與主持人周玉蔻展開唇槍舌戰。周玉蔻質疑，韓國瑜的民調下降是什麼？難道是因為黑韓產業鍊嗎？痛批韓陣營發言人團隊「要負很大責任」。王淺秋則回應，民調下跌有很多原因，其中包括沉默螺旋現象。

周玉蔻16日在廣播節目上表示，國民黨總統候選人韓國瑜在今年3月的時候，民調領先20％總統蔡英文，且在7月15日達到高峰，但現在所有民調都是輸給蔡英文，所以使出「蓋牌效應」，但是如果都是所謂黑韓產業鍊，這說法恐怕很難說服大家，「你們的危機處理有問題，所以我說你們發言人應該要負很大責任！」

▲▼周玉蔻、王淺秋。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

周玉蔻詢問，「每次有事情，為什麼韓國瑜都不自己站上檯面講？不論是房子事情、家族事情，為什麼都透過發言人？這樣讓別人感覺他不敢回應重大議題，然後發言結果就講出了很多黃色笑話，或是讓人覺得跟色情有關的事情，這是他的公眾形象欸！」

王淺秋認為，有些人認為韓國瑜講太多，讓發言人講清楚就好，至於房子則主要是韓國瑜妻子李佳芬處理，其實韓國瑜本身沒什麼財產，那避免李佳芬有其他情緒，所以由幕僚、發言人幫她把事情講清楚，而砂石也是一樣的，「最重要的是，這些事情都不是韓國瑜本人！」

周玉蔻批評，不是韓國瑜本人的話就更應該說清楚，「你們覺得你們過去危機處理是成功的嗎？」王淺秋回應「我不敢說成功啦！」周玉蔻則再問，那韓國瑜民調下降的原因是什麼？是因為黑韓產業鍊？

王淺秋說，民調下跌有各種原因，那真假、採樣數，以及隱性選民產生「沉默螺旋」等，這些都可能影響投票。周玉蔻問「所以你們現在民調是高的？」王淺秋表示，他們自己在蓋牌前也做過民調，最差也只是輸8個百分點。

周玉蔻這時候質疑，「你們最差到底是多少？葉元之說是3％，張善政說5％，你說8％？」王淺秋回應，大家都有不同的來源，最差就是到8％，但蓋牌之後就沒有準確度，但在蓋牌前的民調為什麼差？因為「黑蘋果可以被講成白蘋果」，只要10個人裡面有9個人說「他有問題」，這就是傳播理論。

這時周玉蔻插話提出，可是韓國瑜陣營也有一家電視台瘋狂在報導耶！王淺秋則強調，「但是有更多台！每一台有更多用負面攻擊！」被問到是用什麼負面攻擊？王淺秋說，「任何一個活動…」

周玉蔻批評，「任何一個活動都會被檢驗啊！蔡英文也被某家電視台檢驗啊！你們這些幕僚有沒有盡責任去告訴他完整新聞？還是你們幕僚也活在同溫層當中啊？」王淺秋否認，「我當然不是啊！我自己有媒體、企業專業，當然不會只是傻傻的跟著人云亦云！」

▲▼周玉蔻、王淺秋。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

周玉蔻說，「那你從媒體、品牌行銷專業來告訴我們，為什麼韓國瑜現在形象這麼差？為什麼會黃金交叉？都是別人的錯？」王淺秋回應，當換在野黨去執政時，一定會被檢驗的更多，但連高雄愛河顏色每天都要被黑成那樣，其實就是本身會有潮汐、各種原因！

周玉蔻這時露出疑惑的眼神說，「從來沒討論愛河顏色欸…所以說現在還剩25天，你們接下來要怎麼辦？」王淺秋強調，就是讓真正的韓國瑜被看見，然後執政黨跟在野黨要用同樣標準檢驗。

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