台灣基進爆：李佳芬閨蜜二號接「高美蘭舊職位」　薪水加了近2、3萬





▲台灣基進表示，李佳芬閨蜜林宜靜接高美蘭職務。（圖／翻攝自台灣基進臉書，下同）

記者袁茵／台北報導

高雄市觀光局主秘高美蘭前陣子捲入「貴婦團」買房風波，隨後透過高雄市府發出4點聲明，辭去主秘一職。然而台灣基進16日卻爆出，高美蘭空出來的職位，也是由韓國瑜妻子李佳芬的閨蜜、文化局機要秘書林宜靜擔任，「畢竟閨蜜的缺只能閨蜜接！」

「整個高市府，都是李佳芬的工作介紹所！」台灣基進16日在臉書上表示，日前有一位原本想爬升專業法人機構高雄流行中心副執行長，但因為董事會認為不具備專業背景而不給過，又一度想改做電影館副館長，一樣面對董事會問題的文化局機要秘書——李佳芬、高美蘭的閨蜜小妹林宜靜。

台灣基進說，林宜靜在上週悄悄調升至觀光局，機要任用為主任秘書，雖然沒有副執行長的十萬薪水，但主秘月領也有7、8萬，總之就是加薪加了2、3萬。「什麼？你說觀光局主秘這職位很耳熟？沒錯，這就是和李佳芬一同炒房的首席閨蜜高美蘭辭職後的遺缺。畢竟閨蜜的缺只能閨蜜接。」

台灣基進提到，高雄市府近日對高階官員進行大幅度調動，多個局處的主任秘書也在這波調整中異動，而這些資訊都可以在人事處網站上的「九職等以上人員異動」專區查到，但不知為何，偏偏獨漏簡任第十職等的觀光局主任秘書，用查詢功能也查不到。



「也是啦，畢竟林宜靜擔任機要秘書卻看不懂公文，這在文化局人盡皆知，那到底要怎麼扛起局處總核稿重責大任的主任秘書一職呢？」台灣基進酸說，遺憾的是，閨蜜二號林宜靜終究還是接替閨蜜一號高美蘭，韓國瑜、李佳芬，以及夫人幫、閨蜜幫們，到底還要給高雄的觀光文化活動帶來多少噩耗呢？

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