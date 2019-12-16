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基進黨轟林宜靜「閨蜜2號」接要職 　高市觀光局：符合行銷需求

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▲▼ 高雄市議會_林宜靜 。（圖／記者洪正達攝）
▲新任觀光局主秘林宜靜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

曾被指稱「夫人閨蜜」的高雄市文化局機要林宜靜，被台灣基進黨爆出上週接任高美蘭的缺「高雄市觀光局主任秘書」一職，台灣基進指出閨密一號剛辭職，由閨密二號接替，諷刺「畢竟閨蜜的缺只能閨蜜接！」，不過觀光局則強調「閨蜜幫完全無稽之談。」

▲▼ 高雄市議會_林宜靜 。（圖／記者洪正達攝）

▲新任觀光局主秘林宜靜。（圖／記者洪正達攝）

民進黨議員曾在今年11月時在議會質詢時爆出，文化局機要林宜靜曾一度被安插擔任高雄流行音樂中心的副執行長，但因為沒有專業背景，最後安排不成，當時林宜靜還出面表示，議員指控不是事實，她也不是什麼夫人的小妹，就是很單純擔任機要秘書的工作。

台灣基進說，林宜靜在上週悄悄調升至觀光局，機要任用為主任秘書，雖然沒有副執行長的十萬薪水，但主秘月領也有7、8萬，總之就是加薪加了2、3萬。「什麼？你說觀光局主秘這職位很耳熟？沒錯，這就是和李佳芬一同炒房的首席閨蜜高美蘭辭職後的遺缺。畢竟閨蜜的缺只能閨蜜接。」

甚至指出，高雄市府近日對高階官員進行大幅度調動，多個局處的主任秘書也在這波調整中異動，而這些資訊都可以在人事處網站上的「九職等以上人員異動」專區查到，但不知為何，偏偏獨漏簡任第十職等的觀光局主任秘書，用查詢功能也查不到。

不過高市府觀光局也回應「閨蜜幫完全無稽之談」，觀光局進一步說明「觀光局主祕，在陳菊市長時代就是機要缺。另外，簡任機要人員進用有一定的資格標準，林主袐為中山大學外文系畢業，又有深厚的新聞和行銷工作經歷，兼具語言、新聞及行銷專長，完全符合觀光局主祕主掌觀光行銷的需求。」

觀光局強調「林主祕人事令於12/12生效到任，簡任機要人員進用，並無規定需予公告。」

「時間對我們來說完全沒用！」

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