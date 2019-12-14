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恆春鎮長訪美發「五星旗名片」　基進黨轟：先滲台、後行銷

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▲民眾向台灣基進爆料，恆春鎮長於訪美活動中遞發印有五星旗的名片。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民眾向台灣基進黨爆料，恆春鎮長於訪美活動中遞發印有五星旗的名片。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣恆春鎮長盧玉棟日前訪美，參加訪美交流活動，竟傳出在活動中遞發印有「五星旗」的名片，台灣基進黨怒轟，台灣官員出國訪問交流，根本就是「中國代理人」，先滲台、後外銷的新型態手法。

台灣基進新聞輿情主任洪正表示，13日接獲一位住在美國的民眾爆料，在美國時間11日於邁阿密洋匡沙灘島參加「恆春鎮姊妹市交流活動」，恆春鎮長盧玉棟在現場發放伴手禮，除了有恆春零食還有一張印有「五星旗」的名片，令現場的台胞、民眾相當錯愕，瞬間以為自己參加的是「中國恆春」交流活動。

▲民眾向台灣基進爆料，恆春鎮長於訪美活動中遞發印有五星旗的名片。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲恆春鎮長於訪美活動中遞發印有五星旗的名片。（圖／記者許宥孺翻攝）

台灣基進主席陳奕齊指出，當天的交流活動具官方性質，美方出席人員包含陽光島海灘(Sunny Isle Beach)的市長、副市長以及鎮上議員，代表台灣的官員卻拿的是五星旗的名片，這就是中共對台八大滲透系統之一的「地方基層」。

洪正批評：「過去中國滲透台灣不是一件新鮮事，但現在變成中國滲透台灣再外銷到美國，高度懷疑這是一個新形態的滲透手法，加上盧玉棟過去曾接受統媒採訪時，曾大方主張『很想去見習近平、很擔心陸客不來台灣』」。

台灣基進指出，「盧玉棟的種種行為，懷疑他早就是被中國進行地方滲透的對象之一」。

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