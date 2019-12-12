遭王淺秋嗆「道歉、閉嘴」　黃國昌諷：原來這就是韓國瑜式的民主

▲時代力量召開2020司法正義政見記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

針對時代力量立委黃國昌指控國民黨總統候選人韓國瑜的岳父30年前經營砂石業時未繳用地補償金，韓國瑜競選總部總發言人王淺秋11日拿出財政部公文，回應黃國昌「若拿不出證據，就請閉嘴、道歉」。對此黃國昌12日受訪時表示，原來韓國瑜式的民主是他自己可以唬爛說大話，然後別人提出具體證據加以質疑竟然叫人家閉嘴，直言這真的不是一個總統候選人競選辦公室所應該有的格局。

時代力量12日上午召開「2020司法正義政見記者會」，針對韓國瑜競選辦公室11日召開記者會，並出示公文駁斥黃國昌之指控為「烏龍爆料」，黃國昌表示對於韓國瑜競選辦公室在面對質疑時，從一開始到現在都是用模糊焦點、不肯面對具體問題與混淆的方式來迴避，「我覺得非常遺憾」。

▲時代力量召開2020司法正義政見記者會。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌表示，沒有想到韓國瑜式的民主，竟然是他自己可以唬爛說大話，然後別人提出具體證據加以質疑竟然叫人家閉嘴，他要請問韓國瑜「這是你相信的民主嗎？」。

黃國昌說，他實在不曉得韓國瑜競選辦公室的人是不是閱讀能力有問題，自己前一天已經將所有事證公開在網路上，韓辦卻還聲稱黃國昌沒有提出具體事證，「我已經想不到適切的形容詞來描述這樣的現象」。他批評韓辦「證據都攤在那邊還一直在鬼打牆」，如此的選戰風格已經超越了自己作為一個一般理性的正常人可以理解的範圍之外。

黃國昌指出，韓辦從頭到尾都沒有回答到底是否有繳納282萬元的補償金，事實上就是從頭到尾一毛都沒有繳，他實在無法理解都已經提出了如此具體的東西，韓辦竟然還用潑墨的方式指責他沒有提出證據，甚至說是烏龍爆料、叫人閉嘴，讓他直言這真的不是一個總統候選人競選辦公室所應該有的格局。

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