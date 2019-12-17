綠營轟「閨蜜2號」林宜靜升主秘　高雄觀光局闢謠：只跟李佳芬見過幾次面



▲觀光局主秘林宜靜 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

曾被指稱「夫人閨蜜」的高雄市文化局機要林宜靜，被基進黨爆出上週接任高美蘭的職缺「高雄市觀光局主任秘書」一職，引發爭議；觀光局長邱俊龍表示，林宜靜的學經歷豐富，相當適合來掌管觀光業務，至於閨蜜一說，他轉述林的說法「只跟李佳芬見過幾次面」，閨蜜說是謠言。

▲高市觀光局長邱俊龍 。（圖／記者洪靖宜攝）

為何會選擇林宜靜擔任觀光局主秘，觀光局長邱俊龍說，「林主秘他個人的資歷，不管是從外文系畢業，從事的工作包含新聞、行銷都蠻適合觀光局主秘的任務，因為觀光局主秘就是掌管觀光行銷的主要的業務，所以我個人也認為他也非常適合，所以跟市府來推薦。」

而從文化局機要轉成觀光局主秘，林宜靜是否銜接得上？邱俊龍回應，「其實觀光面相非常廣，包含跟文化跟農業，如果說以林主秘的背景從文化局過來，我覺得我們以後的觀光的一個質感，還有跟文化的結合會更好。」

不過外界都傳林宜靜是夫人閨蜜幫，邱俊龍說，「我跟林主秘也談過，其實他跟夫人也見過一、兩次面而已，所以這個都是外面的傳言。」另外，基進黨更指出林宜靜不會看公文，邱則說，「不可能啊，他在文化局的機要秘書當那麼久，因為機要秘書最主要的工作是先幫局長先過濾公文。」

國民黨團也跳出來幫林宜靜說話，「林宜靜若是比較目前高流中心的另一位副執行長李鎔阡、民進黨時代的前觀光局主秘梁雅琪，以及林宜靜的學經歷，林宜靜可謂是甩掉她們好幾條街。」

國民黨團指出「林宜靜是資深媒體人，曾任三采文化主編、紀經副理，具備MICE國際會展產業策展、行銷豐富的實務經驗，她還曾參與太陽劇團Cirque du Soleil、鳳飛飛紀念展、世界健康大會、INFORMS等大型國際會議。絕非高閔琳口中完全沒有任何音樂專業的閨蜜小妹。」

「時間對我們來說完全沒用！」