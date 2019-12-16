跨年夜約出門...嘉義男公園內「撲倒磨蹭」強塞：愛慕她！前女友崩潰反抗

▲何男自認為跟曉君認識很久，又曾是男女朋友關係，竟在跨年夜侵犯對方。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名何姓男子2018年跨年夜，將前女友曉君（化名）約到嘉義縣民雄運動公園見面，沒想到他竟忽視對方的拒絕，將小君強壓在地後，用生殖器磨蹭對方的下體，接著又將「弟弟」塞進曉君的口中，強制性交得逞。法院審理後，將何男判處有期徒刑2年。可上訴。

判決書指出，何男透過聊天軟體認識曉君，2018年12月31日深夜11時許，他先是邀約對方外出見面後，竟趁著夜深人靜時，在民雄運動公園內，不顧曉君明示拒絕、反抗，竟然藉著自己體型、力氣的優勢，將曉君強壓在地後，先用生殖器在曉君的陰部外磨蹭，接著又將下體插入曉君的口中，對她強制性交得逞。

曉君不甘受辱，事後決定報警處理。何男對於犯行坦承不諱，與曉君達成和解，並支付65萬元全額賠償金，另外，他表示，自己是因為愛慕曉君，且自認為認識很久又曾是男女朋友關係，加上母親在他國小5、6年級時就離世了，之後他便封閉自我想法，沒有跟家人討論過如何追求異性，才會一時衝動釀下大錯。

法院審酌，雖然何男沒有相同類型的犯罪前科，但他為了滿足一己私慾，竟以強暴手段侵犯曉君，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，已戕害曉君身心，不接受何男的辯護律師給予緩刑的要求，依對女子以強暴之方法而為性交判何男有期徒刑2年，全案仍可上訴。

越想越不對勁！

【更多新聞】

車體猛烈晃動...她拍門崩潰「你朋友強X我」！高雄男瞎扯：自己翹高屁股的



「闖屋綑綁」猛拍裸照！人妻護女無奈喊：拍我就好...他待現場6hrs才離去



半年沒聯絡...前女友約聊天：想做一件事！在他面前「淋汽油自焚」慘成焦屍