　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跨年夜約出門...嘉義男公園內「撲倒磨蹭」強塞：愛慕她！前女友崩潰反抗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

▲何男自認為跟曉君認識很久，又曾是男女朋友關係，竟在跨年夜侵犯對方。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名何姓男子2018年跨年夜，將前女友曉君（化名）約到嘉義縣民雄運動公園見面，沒想到他竟忽視對方的拒絕，將小君強壓在地後，用生殖器磨蹭對方的下體，接著又將「弟弟」塞進曉君的口中，強制性交得逞。法院審理後，將何男判處有期徒刑2年。可上訴。

判決書指出，何男透過聊天軟體認識曉君，2018年12月31日深夜11時許，他先是邀約對方外出見面後，竟趁著夜深人靜時，在民雄運動公園內，不顧曉君明示拒絕、反抗，竟然藉著自己體型、力氣的優勢，將曉君強壓在地後，先用生殖器在曉君的陰部外磨蹭，接著又將下體插入曉君的口中，對她強制性交得逞。

曉君不甘受辱，事後決定報警處理。何男對於犯行坦承不諱，與曉君達成和解，並支付65萬元全額賠償金，另外，他表示，自己是因為愛慕曉君，且自認為認識很久又曾是男女朋友關係，加上母親在他國小5、6年級時就離世了，之後他便封閉自我想法，沒有跟家人討論過如何追求異性，才會一時衝動釀下大錯。

法院審酌，雖然何男沒有相同類型的犯罪前科，但他為了滿足一己私慾，竟以強暴手段侵犯曉君，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，已戕害曉君身心，不接受何男的辯護律師給予緩刑的要求，依對女子以強暴之方法而為性交判何男有期徒刑2年，全案仍可上訴。

越想越不對勁！

【更多新聞】

車體猛烈晃動...她拍門崩潰「你朋友強X我」！高雄男瞎扯：自己翹高屁股的

「闖屋綑綁」猛拍裸照！人妻護女無奈喊：拍我就好...他待現場6hrs才離去

半年沒聯絡...前女友約聊天：想做一件事！在他面前「淋汽油自焚」慘成焦屍

ET快訊
被命令下架！波特王寧損失數百萬：民主得來不易　放棄大陸市場
超殺特價剩20分鐘！「冰冰霜」讓肌膚變亮好上妝　4個理由必買
奪命影片曝光！水泥車開下高速公路　機車停等紅燈遭輾1死5傷
LIVE／波特王「解約風波」延燒！公司出面說明了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他批立委王定宇「不要臉」挨告　法官判無罪：針對行為適當評論

跨年夜約出門...嘉義男公園內「撲倒磨蹭」強塞：愛慕她！前女友崩潰反抗

強逼3少年「清槍」212次淫男遭判589年　定執行7年定讞

1死5傷奪命畫面曝！水泥預拌車疑煞車失靈　開下高速公路竟撞7車釀慘劇

不想叫醒癌夫…婦深夜心臟病發攔嘸計程車　暖警火速送醫救回命

同事八卦「收廠商回扣」　單親爸球棒頂肚嗆：見一次打一次

小三甜LINE消防員「我們只能偷偷愛」　正宮抓包壞壞照怒討120萬

住4年才知第一任屋主15年前自殺　新竹女買到凶宅告討668萬

快訊／台南水泥車擦撞機車釀3傷！騎士捲車底慘死　肇事運將：煞車失靈了

影／淡水男大生回家2小時「煞車線斷了噴油」　牽去機車行…老闆驚曝內幕

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

最省錢調酒？長島冰茶含5杯shot！　酒保分解內容物...網：嚇到不敢喝

他批立委王定宇「不要臉」挨告　法官判無罪：針對行為適當評論

跨年夜約出門...嘉義男公園內「撲倒磨蹭」強塞：愛慕她！前女友崩潰反抗

強逼3少年「清槍」212次淫男遭判589年　定執行7年定讞

1死5傷奪命畫面曝！水泥預拌車疑煞車失靈　開下高速公路竟撞7車釀慘劇

不想叫醒癌夫…婦深夜心臟病發攔嘸計程車　暖警火速送醫救回命

同事八卦「收廠商回扣」　單親爸球棒頂肚嗆：見一次打一次

小三甜LINE消防員「我們只能偷偷愛」　正宮抓包壞壞照怒討120萬

住4年才知第一任屋主15年前自殺　新竹女買到凶宅告討668萬

快訊／台南水泥車擦撞機車釀3傷！騎士捲車底慘死　肇事運將：煞車失靈了

影／淡水男大生回家2小時「煞車線斷了噴油」　牽去機車行…老闆驚曝內幕

彰銀明年董事改選陷僵局　顧立雄提「多1席獨董」解套

慶富案新事證再指向綠高層人馬　吳怡玎：票投民進黨等同票投貪污犯！

湯文章／定時赴警局報到就能防逃嗎

世界唯一靠自己破億人追蹤！　PewDiePie婚後4月「宣布2020年暫退YouTube」

《RUN新聞》舉辦三周年粉絲見面會！給你最爆笑最溫馨的一小時！

淡水秘境網美打卡新景點　聖誕限定拍寵物超夢幻

一鍋居然只要49元！高雄新開小火鍋　還能爽吃飲料、冰淇淋

一秒穿梭歐美！絕美飄雪聖誕村在桃園　美照拍到不想離開

他批立委王定宇「不要臉」挨告　法官判無罪：針對行為適當評論

柯文哲酸：民進黨除了網軍有進步　執政有改變嗎？

社會熱門新聞

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

板橋萬人大逃亡？屁孩騎車嗆警遭包圍

平交道被撞女：聽火車聲怕　台鐵全賠

報社外牆噴「紅幹」　謝和弦21秒影片曝光

小模含淚拍32張裸照　慘遭牙刷凌辱

水泥車擦撞3機車！騎士捲入車底

高雄地下賭盤：蔡最多讓韓50萬票

住4年才知是凶宅　新竹女討賠668萬

即／燒稻草！民眾驚見火堆有人影　警消滅火他已成焦屍

即／謝和弦在報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送

台南預拌車衝撞7車釀1死5傷

塗鴉秀戰果！謝和弦臉書PO「幹」字

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

玉井縱火嫌家暴　痛打醫師爸10多次

更多熱門

相關新聞

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

擁有4萬粉絲的美食部落客日前發文，評比嘉義一間知名拉麵店讓人失望、不推薦，「吃到這種拉麵，你乾脆給我一把槍」、「到嘉義還是乖乖吃火雞肉飯吧」，內文聲稱麵條糊掉「細麵處理成這樣真的是很奇才」。店家緊急公布監視器畫面澄清，當天2人來用餐，但部落客大哥至少拍照5分鐘才開動，急得求饒「高抬貴手放過我一家老小」。

前男友迎娶美嬌娘…她掛超大橫幅：孩子我打掉了

前男友迎娶美嬌娘…她掛超大橫幅：孩子我打掉了

台北101跨年秀「女工程師又來」　30字預告活動

台北101跨年秀「女工程師又來」　30字預告活動

竹科男挨告　竟因炒飯完沒吃大餐

竹科男挨告　竟因炒飯完沒吃大餐

跨年演唱會「嘉賓名單用手畫」網笑瘋

跨年演唱會「嘉賓名單用手畫」網笑瘋

關鍵字：

跨年嘉義民雄運動公園強制性交前女友

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面