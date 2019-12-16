耶誕跨年玩好買滿 　坐趟捷運全攻略！

▲耶誕、跨年接踵而至，坐趟捷運，給你玩好買滿全攻略！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

歲末年終，耶誕、跨年接踵而至，想要過節，但還沒有任何想法嗎？坐趟捷運，給你玩好買滿全攻略！



▲搭捷運給你滿滿idea，讓耶誕跨年不無聊！（圖／記者姜國輝攝）

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逛街血拼，就來新光三越周年慶，滿千送百回饋最有感；華泰名品城萬件精品好物2折起，還有歐美聖誕村，讓你美照拍不完；全台第一家樂高LCS形象概念店，即將在遠百信義A13開幕，獨特商品及體驗，樂高粉絲必須朝聖。



▲▼捷運燈箱、壁貼廣告，告訴你時下正夯的禮物是什麼！（圖／記者姜國輝攝）





送禮不想NG的看過來！Oris的黑武士與風暴兵，兩款大中華超限定聯名腕錶，各限量250只與1300只，絕對能討好星戰迷；Pandora冬季珠寶系列，把象徵祝福與守護的天使，做為主要設計，適合送給心愛的另一半；被譽為私密保養界愛馬仕的Relove，則提供女性一個寵愛自己的好選擇。





▲▼臺銀人壽在忠孝復興站的大型壁貼吸引不少上班族目光。（圖／記者姜國輝攝）





當然辛勞了一整年，你也可以買個保障投資自己！國營老字號臺銀人壽，用可愛的大型壁貼搭配溫馨影片，展現年輕活力，成功吸引民眾目光！上班族說：「這個版面很大，不注意也很難！然後最主要是因為它這個熊熊還滿可愛的，又帶了一些耶誕的氣氛，剛剛看了它的影片之後，還滿有興趣的，拍得還滿有感覺的！」



▲▼坐趟捷運就知道有什麼強檔電影值得看！（圖／記者姜國輝攝）





買好禮物也犒賞了自己，再揪個三五好友看場電影吧！星際大戰最終章《天行者的崛起》，為42年經典劃下完美句點，影迷千萬別錯過；喜歡動作片、功夫片的人，則有女力爆發的新版《霹靂嬌娃》和打出詠春新高度的《葉問4：完結篇》可以看；海倫米蘭與伊恩麥克連，兩大戲精同台飆演技的《大說謊家》，能滿足懸疑片愛好者；而南韓災難片《白頭山：半島浩劫》更是網友大推的年末必看之作。





▲▼冬遊日本東北或衝海島避寒都是不錯的選擇。（圖／記者姜國輝攝）





至於特休、補休沒用完的人，不妨出國充電去！長榮航空日本青森航線每週5天往返，暢遊日本東北更方便；印尼巴澤航空，台北飛雅加達開航促銷，搶到賺到；冬遊澳門金沙度假區，樂享一系列節慶活動；飛兩個多小時到東方夏威夷海南島或前進東南亞避寒勝地，曬曬暖陽也正是時候；直衝歐洲、俄羅斯、非洲，甚至來趟遊輪之旅，都能輕鬆成行！





▲▼找對樂子，宅在家也不無聊！（圖／記者姜國輝攝）





如果看人多會膩又想省錢，那就宅在家吧！上傳好友ㄎㄧㄤ照，跟著麥香一起曬友情，迎接跨年倒數；或與女神「李毓芬」同行，一起漫遊《美人剎》世界；還有卡牌遊戲《諸神學院Smash》，讓人動手也動腦，更是打發時間的好夥伴！諸神學院廣告代理商總經理江緯倫說：「諸神學院Smash玩家族群鎖定在18到35歲的上班族跟學生，會選在市府站宣傳，就是因為這邊的乘客非常適合這款遊戲，然後耶誕節跟跨年的時候，尤其2號出口和3號出口的人潮又算是最多的，所以我們選在這一塊來做最大的主視覺。」



▲▼卡牌遊戲《諸神學院Smash》是通勤族打發時間的好夥伴。（圖／記者姜國輝攝）





搭捷運不當低頭族，看看燈箱、廣告、新視頻，給你滿滿idea，讓耶誕跨年不無聊！