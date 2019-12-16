女友墮胎子宮大出血！渣男求婚失敗「舉槍性侵」…超慘下場出爐

▲陳男不顧女友的反對硬上，也不管對方剛墮完胎，子宮還在出血。（圖／123RF）

記者柯振中／新北報導

新北一名陳姓男子早前因沒做好避孕措施，導致女友意外懷孕，讓女友必須接受流產手術，豈料陳男竟在女友剛做完人工流產，子宮仍在出血時硬上，導致女友身心受創。高等法院審理後依照強制性交罪，判處陳男2年有期徒刑、5年緩刑。

判決書指出，陳男與被害女子（下稱甲女）原為男女朋友關係，2人同居在陳男的住處，期間2人因為避孕措施沒有做好，導致甲女懷孕，前往醫院進行流產手術。

2人分手後，甲女搬回原住處，陳男為了挽回她，假借「歸還空氣清淨機」的名義，準備向她求婚。陳男不顧甲女的反對，前往甲女的住處，拿出預藏的結婚戒指，希望甲女能夠嫁給他，但遭到對方拒絕。

▲陳女向男友說，醫生叮囑她不能發生性行為，但男友仍硬上得逞。（圖／123RF）



甲女當時剛做完人工流產手術，且日前才因子宮出血回診，身體相當不舒服，因此要求陳男離開，自己隨後轉身睡去，但陳男並未離開，而是留宿在甲女的住處。隔天起床後，甲女發現陳男想要與她發生關係，立刻以「醫生說不能發生性行為」為由拒絕，但陳男仍不顧她的反對，強行脫下她的內、外褲，將她強暴。

甲女事後感到身心受創，前往醫院驗傷後，對陳男提告。高等法院審理後認定，陳男違反甲女的意願，對甲女強制性交得逞，因此依強制性交罪，判處陳男2年有期徒刑、5年緩刑。

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