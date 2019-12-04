車體猛烈晃動...她拍門崩潰「你朋友強X我」！高雄男瞎扯：自己翹高屁股的

▲高雄男性侵女性友人，還瞎扯對方有配合翹高屁股。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿日（化名）2017年載著女子靜靜（化名）返家途中起了邪念，竟將車輛停放路旁，將對方雙手抓住壓制於副駕駛座上，性侵得逞。事後靜靜尋隙脫逃，並向友人求助報警處理。一審依強制性交罪判阿日有期徒刑3年8月，高雄高分院考量阿日已獲靜靜原諒，給予緩刑5年。可上訴。

判決指出，阿日2017年7月30日晚間8時許，與認識2個星期的靜靜，一同到阿日的友人住處聊天直至凌晨，阿日見夜深了要送靜靜返家休息，孰料，途中竟起了邪念，先將車輛停放路旁，接著將靜靜壓制在副駕駛座上，用右手抓住靜靜雙手壓在座椅上方，左手脫下2人褲子無套性侵內射得逞。

事後友人見到靜靜的物品忘了帶走，隨即通知阿日，他這才又載著靜靜返回友人住處。車才開到友人家門口，靜靜一見連忙開門，拍門狂喊「你朋友強暴我」衝進友人家中，借用手機報警處理。

阿日辯稱，他跟靜靜應該算是男女朋友，案發當時想跟靜靜有更進一步的親密關係，雖然靜靜一開始有說不要，但不是很強力的拒絕，「之後靜靜還有配合我，將屁股翹高，讓我順勢脫下她的褲子」，強調2人是合意性交。

但法官勘驗2人對話發現，阿日曾經傳訊給靜靜，「消氣了嗎？我們兩個好好聊聊好嗎？」，靜靜則回覆「清醒了嗎？不需要，沒什麼好談的，你自己好自為之」；阿日又傳訊表示胞姊要保護他的權益，靜靜氣炸回應，「保護你的權益，笑死誰啊，叫你姊來跟我講，換我強姦她女兒，看她會怎樣」，阿日僅回覆，「別生氣啦」。

橋頭地方法院審理後，認為阿日說詞是在卸責，依強制性交罪判他有期徒刑3年8月；案經上訴，高雄高分院審酌，阿日與靜靜以25萬元達成調解，也已獲得靜靜原諒，改判有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，另應接受法治教育課程10場，並向公益機構、團體提供60小時的義務勞務。全案仍可上訴。

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