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失眠吞藥醒來「全身被剝光」下面痛！　19歲妹睡著遭男友性侵崩潰爆哭

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▲▼21歲女睡夢中遭鄰居性侵。（圖／翻攝自臉書／Jade Bailey Reeks）

▲ 婕德2年前遭當時的男友性侵。（圖／翻攝自臉書／Jade Bailey Reeks）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子因失眠問題服藥入睡，醒來後發現下半身被剝光，才驚覺自己在睡夢中遭到剛交往沒幾周的男友性侵。她沒有足夠的證據，擔心對方會因2人的情侶關係被判無罪，因此偷偷錄音並誘導對方承認犯罪。男子最終被判4年徒刑，且10年內不得靠近受害者。

現年21歲的婕德（Jade Bailey-Reeks）是一名看護與美髮師，2017年7月事發時和大她2歲的鄰居海頓（Haydon Davis-Patton）才交往幾周。當時19歲的婕德結束工作回到家，感覺非常疲憊。海頓晚上10點打電話給她，希望借住一晚，因為他忘記帶鑰匙。婕德不忍心看他整晚待在門外，便讓他進門，但也明確表示自己身體不舒服，不願意和他做愛，海頓也沒有反彈。

婕德已經好幾天睡不著覺，因此吞了顆安眠藥，穿著睡衣和短褲就在床上睡著了，未料隔天早上起來發現內衣褲和睡衣都被脫掉，且下體疼痛。當婕德尖叫著質問海頓，海頓竟回答，「妳會想要（做愛）的」，讓她痛苦地在床上哭泣，因為她害怕會感染性病或懷孕。

婕德當時才剛開始和海頓交往，不確定警方是否會將這起事件視為性侵案，1個月後卻發現海頓偷偷刪掉2人討論當天事發經過的訊息，讓她下定決心報警。婕德偷偷錄下她質問海頓的過程，交給警方。

海頓事後承認犯罪，在新堡刑事法庭被判4年有期徒刑及10年的限制令。法官賓德羅斯（Edward Bindloss）對海頓表示，他辜負婕德對他的信任，「她身體不舒服，且已經睡著，脆弱地躺在自己的床上、自己的房子裡。在我看來，是你的權利意識、你拒絕考慮她的意願、她身體不舒服和她已經睡著的事實，導致你對她的侵犯。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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