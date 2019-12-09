「闖屋綑綁」猛拍裸照！辣人妻護女無奈喊：拍我就好...他割胸罩狂摸爽待6hrs

▲丁男與范姓工人穿著安全帽、雨衣持鑰匙進入屋內。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名丁姓男子2018年因開設的塑膠工廠資金周轉不靈，竟將歪腦筋動到女性友人阿君（化名）身上，還帶著另名越南籍工人闖屋劫財劫色，更在犯案現場待了6個小時才離去。法院判丁男有期徒刑10年6月，另依強制罪判刑3月，得易科罰金9萬元；越南籍工人有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案定讞。

判決指出，丁男熟識阿君一家，2018年11月間他因公司經營不善，計畫到黃女住處搜刮財物。2個月後，他拿著事先取得的阿君家鑰匙，撥打電話確認阿君家沒有人後，帶著越南籍范姓工人前往埋伏。

不知情的阿君才剛回到家，便被丁男及范男以毛毯蓋住頭部，繩索壓制綑綁。丁男見阿君女兒傳訊息來，一不做二不休，乾脆假冒阿君誘騙對方返家，將母女倆綑綁在一起，還掏出水果刀在2人身上「刮擦」，接著強拍裸照，藉此威脅2人不准報警。

▲丁男在犯案現場待了6個多小時才離開。（圖／記者陳雕文翻攝）

阿君為了保護女兒，只好向丁男表示，拍她就好，不要殃及女兒。丁男整個犯案過程長達6個小時，行徑相當囂張。

新北地方法院審理後，依攜帶凶器侵入住宅強盜、攜帶凶器強制猥褻、強制罪等，判丁男應執行有期徒刑10年6月，另依強制罪判刑3月，得易科罰金9萬元；范男則是被依剝奪他人行動自由罪，判刑5月，得易科罰金15萬元，刑期執行完畢後驅逐出境。

案經上訴，高等法院將上訴駁回；日前最高法院再將上訴駁回，全案確定。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

屏東男騎腳踏車開心回家...下秒酒駕男後方撞上「5天後亡」！他竟要蹲7月牢



乩童喊：前男友下咒害死妳！帶她買玩具「取體液」...紙紮人搔下面又從後面來



6年蹂躪親生女兒696次...新北鬼父瞎喊「清潔下體」！她崩潰：想用刀捅自己