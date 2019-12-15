周佳琪成立潮州競選總部　展現在地大團結！力挺讚聲不斷

▲屏南立委參選人周佳琪15日上午成立潮州競選總部，在地鄉親出面力挺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏南立委參選人周佳琪15日上午成立潮州競選總部，地方上多位重要人士都出面擔任周佳琪競選團隊的重要幹部，顯示出這次立委選戰周佳琪獲得許多在地鄉親的全力支持，成立活動當選與讚聲不斷，支持者士氣高昂，展現出在地大團結的氣勢。

周佳琪潮州競選總部團隊，有榮譽主任委員林清在、主任委員簡榮得、副主任委員潘連周、林郁虹、許馨勻，總幹事周品全、執行長余清德、副執行長羅坤斌，以及顧問團團長陳添財等人。

周佳琪表示，這次選舉的主角是在地鄉親，她將努力爭取鄉親的認同，忠實反映鄉親的需求，在地鄉親是她參選立委最堅強的啦啦隊，她將全力以赴，勝選，做對的事。

周佳琪也提出了對大潮州地區的政見願景；她表示，將全力爭取高鐵到潮州、高捷橘線到潮州、大型醫院進駐潮州、台鐵設潮州中央廚房、大潮州區設共融遊具公園、大潮州區設國民運動中心，讓潮州地區展現全新的面貎。

周佳琪說，面對潮州空汙問題，她強力要求空污基金分配應以空污重災區為主，應補助大潮州居民健康檢查及購買空氣清淨器，解決空污對鄉親健康的傷害。同時，跨縣市的空污稽查要設定期程績效，務必達到降低空氣污染源的目標，還給大潮州一個乾淨的天空。

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