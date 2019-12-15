選戰熾熱政壇老將站台助選　黃世杰：世代同行台灣會贏

▲鄭文燦要求黃世杰當選後，全力帶動觀音觀光的亮點。（圖／黃世杰競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

距2020大選不到一個月，桃園市第二選區選情熾熱，民進黨立委候選人黃世杰，15日於觀音區成立競選總部，副總統參選人賴清德、桃園市長鄭文燦、桃園農田水利會會長黃金春、民進黨前主席許信良等人士，陸續到場助講、催票，向鄉親懇託支持年輕、清新、專業的黃世杰，進入國會，為家鄉發聲。

▲選戰熾熱，政壇老將紛紛為黃世杰助選。▼黃世杰觀音區成立競選總部。（圖／黃世杰競選總部提供）

黃世杰表示，桃園不能原地踏步，更不能走回頭路。桃園市是六都最年輕的城市，身為年輕人，不能在台灣面臨中國威脅，內部卻有人附和中國的危機時刻默不出聲。要守住台灣、守住國會，讓中國滲透國會的中國代理人無所遁形。

黃世杰說，勤政、清廉、愛鄉土是民進黨的核心價值，從蔡總統一連串的改革，到強力對抗中國排山倒海的壓力，我們要用鄭文燦市長全市走透透的精神來翻轉桃園，更要全力支持蔡總統，從中央到地方形成進步改革的連線，勇敢承擔起台灣未來的使命，世代同行，台灣才會贏。

鄭文燦為子弟兵黃世杰助講，對黃世杰的對手、曾任桃園縣長的吳志揚，隔空喊話表示，舊縣政府忘了觀音、忘了新屋，導致道路品質低落；他上任後才推動「路平到偏鄉」，而吳志揚現在才在喊，但這也就是鄭文燦當初勝選的原因。

鄭文燦要求黃世杰當選後，包括：66 快速道路現在只有全線高架化；觀音、草漯、新坡三個地方要均衡發展；以及新坡的大型公園計畫，帶動觀音觀光的亮點。

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