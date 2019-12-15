民眾黨遭疑核心價值「什麼顏色都有」　張其祿：很簡單…

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲。（資料照／記者葉南州攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020政黨電視辯論會15日下午登場，在第三階段交叉詰問的部分，綠黨代表不分區立委候選人王浩宇表示，政黨票投民眾黨像「驚喜包」、「什麼顏色都有」，並質疑「民眾黨的核心價值是什麼？」而民眾黨代表不分區立委候選人張其祿表示，「難道台灣可以立即統、立即獨嗎？應該要壯大自己才能長治久安。」

王浩宇表示，有很多政黨用「國家治理」淡化統獨對國家認同色彩，也曾公開詢問過民眾黨候選人總統要投誰，「有人說投宋楚瑜，也人說也可以投韓國瑜啊，我們很多韓粉」，也曾問民眾黨發言人陳宥丞，若未來進立法院加入國防委員會時，會不會支持吳斯懷擔任召委，但卻沒有得到明確答案，令人質疑的是民眾黨全國後援會會長謝俊州15日替韓粉國民黨新北市立委候選人陳明義助選，理由是「理念相同」，讓他質疑，民眾黨的「核心價值是什麼？」

王浩宇指定民眾黨回答，「黨的核心價值是什麼？總統支持誰？」、「若未來進入國會，能不能承諾不會跟國民黨合作，讓吳敦義擔任立法院長？」、「若民眾黨立委在國防委員會的時候，成為關鍵的一票，能否公開說明是否支持吳斯懷擔任召委？」

▲張其祿。（資料照／記者林敬旻攝)

對此，張其祿表示，「民眾黨核心價值很簡單」，每次一到選舉統獨議題馬上浮出來，難道台灣可以立即統或立即獨嗎？藍綠兩黨都曾完全執政過，但也沒看到統一或獨立發生，而美國也不會讓台灣統一或獨立，所以我們也不須冒著大陸侵犯風險，對台灣來說就是「壯大自己才能獨立，長治久安」，並不是談國家治理不重要，並質疑民進黨，「靠口號就能抗中保台嗎？」

針對是否支持吳斯懷擔任國防委員會召委，張其祿說，「要是我，我不會支持吳斯懷。」

至於民眾黨對總統票的立場，張其祿回應，民眾黨是柔性政黨，秉持著台灣是主權獨立的國家的概念，也由於沒有提名總統候選人，因此對於黨員要如何投總統票，都是抱持開放的態度。