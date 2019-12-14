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中華台北媽祖會臺北聖興天后宮「媽祖有愛 慈善關懷」　首發團出動傳愛南台灣

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▲▼中華台北媽祖會臺北聖興天后宮「媽祖有愛 慈善關懷」首發團出動傳愛南台灣。（圖／中華台北媽祖會臺北聖興天后宮提供）

▲中華台北媽祖會臺北聖興天后宮「媽祖有愛 慈善關懷」首發團出動傳愛南台灣。（圖／中華台北媽祖會臺北聖興天后宮提供，下同）

中華臺北媽祖會暨臺北聖興天后宮黃文辰主委（新潤建設機構董事長）、許良源副主委（弗利思特文化事業股份有限公司董事長），得知屏東台灣關懷急難救助協會林英美阿嬤默默行善14年不曾間斷，免費提供三餐給予街友及弱勢團體，此舉與中華台北媽祖會創會宗旨宏揚媽祖慈悲大愛精神，以媽祖之名從事濟貧、關懷弱勢相同。深感人心也不禁讓人佩服這樣的毅力與精神，堪為人間媽祖。

在黃主委帶領號召下，本會(宮)每月捐款6,000元、新潤建設機構旗下新潤慈善基金會每月捐款6,000元、許良源副主委旗下弗利思特文化事業股份有限公司每月捐款6000元，總計共募一年的24萬元捐助慈善款項。希望在拋磚引玉下集眾人之善款，給予林英美阿嬤堅強的後盾。

林英美阿嬤表示，自己也在年輕時因爲工作關係，當了屏東慈鳳宮阿猴媽祖的乾女兒，或許是臺北聖興媽祖與屏東阿猴媽祖一同牽起的緣份，讓媽祖聖慈大愛南北聯結。今天很感動臺北華媽祖會聖興天后宮委員及誦經團師姐們等一行人，遠從臺北來到南臺灣屏東給予臺灣關懷急難救助協會鼓勵跟肯定，相信在媽祖的支持下我們也會繼續堅持下次這個使命。

▲▼中華台北媽祖會臺北聖興天后宮「媽祖有愛 慈善關懷」首發團出動傳愛南台灣。（圖／中華台北媽祖會臺北聖興天后宮提供）

中華臺北媽祖會暨臺北聖興天后宮蘇泫彰副主委表示，位於南港玉成創新中心的「臺北聖興天后宮」，在108年2月舉辦「大甲媽北巡暨媽祖光影展」活動，策展結束後，請示南返大甲鎮瀾宮祖廟，在大甲媽祖神蹟現示下，眾人博杯請示，決定延靈於南港，福祐在地十方信眾，為離鄉背井北漂台北打拼的遊子們，建一座心靈安居之所，廣佈媽祖慈悲大愛精神。今日(12/14)行善團一行人南下屏東，在眾人見證下，宏揚臺北聖興媽祖慈悲大愛精神 大愛傳遞南臺灣。

未來本會(宮)更會以媽祖之名從事濟貧、義診、社會醫療、關懷弱勢等公益慈善活動，造福社會；透過舉辦文創活動，促使媽祖信仰年輕化，親近媽祖慈悲濟世的精神。並在原址建立行宮籌措建廟基金為媽祖覓得長居久安之所，廣佈媽祖慈恩，也希望未來建廟百年大業，需要各界信眾的參與一同共植福田。

臺北聖興天后宮粉絲專頁聯結：https://www.facebook.com/ssmazu/
興廟捐獻方式
1.ATM轉帳或匯款
銀行代碼：017
匯款銀行：兆豐銀行南港分行

匯款戶名：中華台北媽祖會
帳號：074-09-01632-2
2.親洽行宮捐款
行宮位置：115臺北市南港區忠孝東路六段39號（後山碑捷運站四號出口步行3分鐘）

如有問題歡迎洽詢:電話：02-26536850 張秘書、蘇秘書、傳真：02-26536858
地址：115臺北市南港區忠孝東路六段39號

 
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