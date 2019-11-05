2019全球城市小姐總決賽「濟南」落幕　台灣女孩柯純心奪「最佳儀態」　

▲全球城市小姐2019年落幕 ，左起：中國國際文化傳播中心執行主席龍宇翔、冠軍韓潇、2019世界盃主席劉曉毅。（圖／(中華全球城市選拔協會提供)

記者吳奕靖／高雄報導

2019全球城市形象大使世界盃總決賽日前在濟南圓滿落幕，創始人張如君從台灣高雄港都小姐出發，一路披荊斬棘，突破重重困難，花費將近二十年的時間，讓全球城市形象大使成為全世界以城市為主題的第一選美品牌，這位出身高雄的港都女孩如今成為國際選美舞台上光芒四射的鑽石，也因為文旅城市的成功，讓台灣出發的選美品牌在世界舞台上綻放光芒。

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▲全球城市小姐2019年落幕，泳裝項目 。（圖／(中華全球城市選拔協會提供）

▲全球城市小姐2019年落幕，泳裝項目 。（圖／(中華全球城市選拔協會提供）

全球城市形象大使前身為中華港都小姐，是高雄在地的選美賽事，許多藝人也都出身這個選美大賽，1994年正式更名為「全球城市小姐」，維基百科列為全球第五大選美品牌，也是全球以城市為主題的第一品牌賽事。這項選美活動也是兩岸三地年輕人熱烈參與的比賽活動之一。

張如君表示，大賽已成為鏈接兩岸及國內外文旅和經貿交流的時尚載體，融入城市特色多元化，重在選拔出能夠代表城市形象和城市特質的「種子選手」，並加以重點培育。透過選手直接或間接帶動文化民風、特產與地方文旅發展，同時影響公眾關注綠色環保，參與公益珍愛地球，共建美好家園，更期待大賽為各城市的繁榮發展搭建美麗時尚橋樑。

這次在濟南舉行的2019全球城市形象大使世界盃總決賽由山東濟南佳麗韓瀟封后，亞軍是來自墨西哥錫那羅亞的佳麗Diana Romero，季軍是俄羅斯莫斯科佳麗Evgenia Matveea，第4名是葡萄牙波爾圖佳麗Telma Filipa Ramos Madeira，第5名是山東青島的丁琪。來自新竹的17歲萌妹柯純心則勇奪「最佳儀態獎」，雖遺憾未能摘下后冠，表現仍亮眼。

▲台灣甜心柯純心在世界盃表現亮眼，奪下最佳儀態獎 。（圖／(中華全球城市選拔協會提供）

全球城市小姐(先生)暨全球城市形象大使選拔大賽，目前擁有超過70個國家、150個以上全球城市組織的加入，2009年進入第11屆賽事，目前已是華人第一品牌賽事，也是全球以「城市」為主題的第一選美賽事。2020進入第15屆，對「選美教母」張如君而言，是一個重要里城碑，尤其赛區爆增1倍，責任更加重大。

選拔賽創始人張如君、世界盃主席劉曉毅、大中華賽區重慶代表主席陳濤、台灣代表主席MEI YEN等各國各城市賽區代表都出席。張如君表示，今年大賽主題「珍愛地球 城市出發」構建人與自然和諧共生永續發展的新格局，文旅城市則以國際時尚為深度融合發展注入新的活力，探索新的模式。因為文旅城巿的成功，2020全球城市形象大使選拔大賽將由原本10個賽區暴增到20個賽區，台灣賽區也計畫增加到3個，目前規畫中。

▲國服表演主要展示各國人文特色。（圖／(中華全球城市選拔協會提供）

▲國服表演主要展示各國人文特色。（圖／(中華全球城市選拔協會提供）

柯純心是此次參賽佳麗中最年輕的萌妹，她的親友團特地到濟南替她加油打氣，從小到大一直陪伴照顧她的阿嬤，一直緊盯著孫女比賽時的表現。此次世界盃大賽來自36個國家、50位佳麗，柯純心說，雖未能奪下后冠，但透過國際舞台上學習很多新的經驗、眼界大開，與不同國家的佳麗成了好朋友，分享不同成長經驗，收穫滿滿。

▲張如君(前排中)選美開花結果，佳麗各頂一片天 。（圖／中華全球城市選拔協會提供）