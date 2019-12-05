踏進彰化小廟「人生沒那麼後悔過」　她冷到爆雞皮拖走夫：快去大廟車塞滿了

▲原PO和丈夫本來要拜大廟，卻無意間到一間小廟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「趕快去大廟，車子已經塞滿了！」一名女網友分享到彰化芳苑一間小廟，一踏進去雞皮疙瘩，「人生中從來沒那麼後悔過」，還成了「免費白牌」，後來在大甲媽祖的幫忙下，結束這場無言的戲。

當事人4日在「靈異公社」臉書社團說，有天他們一家從台南回北部的家，因怕塞車所以走台17線，回程想想還早，提議到大甲看媽祖，也獲得先生說「好」。

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原PO表示，他們一直開在台17線上，經過芳苑看到一間大廟，跟丈夫說「欸，繞去那個大廟拜一下」，於是開進村落裡找那座大廟，「說也奇怪⋯我們在村落裡繞了將近20分鐘，還是找不到大廟。」

「我們不死心地繼續找」，原PO指出，後來先生無意間開到一間小廟，聽到他說「妳在車上就好」，「以我的性格來說，怎麼可能乖乖待在車內」，於是下車跟進去，「結果⋯不進去還好，一進去我～後～悔～了！人生中從來沒那麼後悔過，就唯獨那次。」

▼原PO上車後對丈夫說，「趕快去大廟，車子已經塞滿了。」（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

原PO說，一踏進去，雞皮疙瘩瞬間布滿全身，且當下溫度只有用「寒」來形容，於是就帶著全身雞皮疙瘩，開始到處繞，終於在小廟後方找到原因，這間是拜「萬善公」的陰廟。

原PO表示，趕快拖著先生離開，上了車之後，「趕快去大廟，車子已經塞滿了」，聽到先生回「誰叫妳要下車跟進來」。她到了大廟，求媽祖幫忙帶走一些，結果媽祖說「祂們知道妳要去大甲媽祖那裡，所以妳帶祂們去吧！我保你們平安到大甲。」

原PO指出，當時心中OS「What？什麼鬼啊」，後來也不管三七二十一，一路殺到大甲媽祖廟門口，媽祖說「妳趕快進來，我把祂們帶走」。她說，於是在媽祖的幫忙下，結束這場無言的戲，「好兄弟們也會坐車，好兄弟們也知道你要去找誰，車子好擠啊。」

對此，有網友留言，「祂們要坐車，基本上不會惹人，會冷是因為祂們不是正神」；原PO回「我算是祂們的司機吧。」還有人說「招白牌」；原PO回「免費的白牌。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！