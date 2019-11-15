韓國女車禍重傷感恩媽祖神蹟復原　她賣屋貸款建造慈母宮…顏清標來安座

▲桃園蘆竹慈母宮15日入火安座成為全台唯一「韓國媽」。（圖／桃園蘆竹慈母宮提供）

記者楊熾興／桃園報導

韓國籍朴姓女子30多年來台讀大學，不幸發生嚴重車禍幸有媽祖庇佑而康復，於是以身上僅有30元積蓄發願募款，並賣屋貸款建造媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」，成為全台唯一的韓國人籌款設立的媽祖廟，15日依循古禮入火安座。

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▲韓籍女子朴婕瑀賣屋貨款籌建媽祖廟。（圖／桃園蘆竹慈母宮提供）

蘆竹慈母宮主委黃建群表示，韓籍女子朴婕瑀到台灣求學，並嫁給台灣男子而定居，期間她不斷夢到被一位阿婆帶著到「慈母」宏偉廟宇前，要她替媽祖服務。直到10多年後朴婕瑀發生嚴重車禍卻奇蹟康復，才想起到先前一直出現的那位阿婆所講得話，並認為是媽祖保佑，因此至北港朝天宮恭請媽祖，並以身上僅有30元積蓄開始發願，賣掉自家房子貸款買下媽祖指示的那塊地，並向廣大信眾募款花費5年多，終於將占地280坪的媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」建造完成。

▲獲得廣大信眾捐款歷時5年多，建成「桃園蘆竹慈母宮」。（圖／桃園蘆竹慈母宮提供）

15日依循古禮舉行入火安座大典，全台香火鼎盛的兩大媽祖廟，鎮瀾宮董事長顏清標與北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人皆到場參與，顯現對這全台唯一的「韓國媽」重視。黃建群表示，桃園蘆竹慈母宮位於桃園市蘆竹區新庄里大新路1076巷116號，歡迎眾信士前來參拜，祁求媽祖的保佑。