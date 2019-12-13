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整箱食物丟樹下！清潔人員批「還被咬過」　網揭原因藏洋蔥：刻意咬一口的

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▲▼清潔員撿到整箱食物丟在樹下。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲擺放很整齊還用紙箱裝，看起來不像是亂丟。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

高雄一名清潔員打掃街道時，不只一次在樹下撿到丟棄的食物，而且還是一整箱，裡面有包子、麵包、豆漿等等，奇怪的是，部分食物已經被咬了一口，難道是超商店員把吃過的送給街友，還是單純浪費食物？

這位清潔員在臉書社團「抱怨公社」PO出照片，紙箱中裝著一些麵包和肉包，起初他以為是有人亂丟食物，但這些食物都擺放整齊，而且裝在紙箱中，有可能是分送給街友吃的報廢商品，但卻被他發現，有些東西根本被吃過了，而且包裝上的有效期限也顯示還沒過期。

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▲▼清潔員撿到整箱食物丟在樹下。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友認為這應該是店員特地留給街友吃的。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友表示，從裝箱的狀態來看，明顯有刻意擺得整齊，包子與關東煮也特地用塑膠袋裝起來，如果要亂丟不會放在樹下還用紙箱裝好，「亂丟食物不會用箱子裝吧？感覺是想讓別人自取」、「說不定每次人家要給遊民吃東西，都被你撿去丟掉，他才想哭」、「我以前打工時的店長也會這樣裝給遊民吃」、「要亂丟他直接丟去超商垃圾桶就好了，不必特地裝一裝丟外面，包子還裝袋，還附送一瓶牛奶，我怎麼看也不像亂丟」、「可能就是你撿很多次，放的人以為真的有遊民拿去吃，所以才一直放。」

至於為什麼已經咬了一口還要給街友，網友猜測，「會不會是放路邊要給人，結果被其他小動物偷吃」、「可以確定知道是誰咬的嗎」、「一定是給街友的，咬一口才會讓街友知道是不要的，街友才敢吃」、「會不會是報廢？為了要帶出來給街友吃，咬兩口，意思意思吃給老闆看。」

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