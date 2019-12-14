桃園9旬老翁外出覓食迷途　員警里長合力護送返家

▲桃園市平鎮區九旬秦姓老翁，13日因肚子餓獨自外出找東西吃卻突然迷途，員警自掏腰包買麵包讓其充飢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

家住桃園市平鎮區的秦姓9旬老翁，13日近午時刻因家人外出，他覺得肚餓難耐獨自外出找東西吃，走著走著卻忘記回家的路，呆坐在附近銀行內，員警在銀行巡邏簽巡邏箱時，察覺秦翁徬徨坐在椅子上，詢問後才知其因為肚子餓不知如何返家，剛好莊敬里里長邱堡櫻認出秦翁身分，與員警一起護送秦翁返家，結束這場迷途驚魂記。

平鎮派出所所長張振福指出，家住平鎮區東豐路高齡90歲的秦姓老翁，疑有輕微失智症狀，13日因家人外出看病家中無人，秦翁想外出買東西吃，穿上大衣徒步出門，沒走多遠卻突然忘記回家的路，也不知道自己想去哪裡，因年紀大體力不繼，獨自1人坐在銀行內不知所措。

▲桃園市平鎮區九旬秦姓老翁，13日外出找東西吃卻迷途，員警與里長合力護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警員李晨泰與張巧君在銀行簽巡邏時，發現秦翁眼神無助，明顯不似來銀行辦事，詢問才知道原來秦翁已呆坐椅子許久，因秦翁無法說出住家地址，只喊著肚子餓才出來找東西吃，張員在鄰近超商買麵包讓秦翁充飢，並將老翁照片上傳社區通訊群組，請里民協助指認。

莊敬里長邱堡櫻認出秦翁是轄內里民，立即通知員警秦翁住處，並主動通知秦翁家人，才知道秦翁家人外出看病，員警擔心秦翁安全，與邱里長一同護送秦翁返家才放心離去，秦翁兒子感謝不已並說，幸好獲得員警與里長協助，老爸才能平安返家。

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