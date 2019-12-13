　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警跟閻王搶人　16名員警救命有功受獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲親自頒獎表揚16名救人有功員警，肯定其表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自頒獎表揚16名救人有功員警，肯定其表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府於12月13日在永華市政中心，召開2019年台南市政府心理衛生中心期末會議，表揚2019年搶救自殺有功警察人員計16名，感謝警察人員積極搶救民眾生命之付出及辛勞。

台南市警局統計自2019年1月至11月止，受理民眾報案立即指派員警馳赴現場，搶救自殺民眾案件計549人，本次從中遴選出16名員警提報市政府由市長黃偉哲公開頒獎表揚，此次獲獎名單為新營分局胡智凱、白河分局張哲銘、麻豆分局陳明仁、佳里分局李政哲、學甲分局張詩瑋、善化分局張家齊、新化分局黃川發、歸仁分局陳竑安、玉井分局林昭竹、永康分局呂胤翔、第一分局郭仲正、第二分局陳科志、第三分局方建智、第四分局曾啟銘、第五分局陳信宏、第六分局鄭文慶。

▲台南市長黃偉哲親自頒獎表揚16名救人有功員警，肯定其表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，很多時候搶救自殺輕生的案件不止是跟時間賽跑，更是跟死神賽跑，從接獲通報開始，不止要迅速透過各項科技設備來找尋尋短民眾的所在位置，有時候巡邏同仁一方面要透過對現場環境與地形地物的熟悉，另一方面如遇心情低落的民眾也要耐心的安撫並尋找機會切入搶救，更難免遇上民眾看到警察後死意更堅的情形。警察除了打擊犯罪、維護治安之外，民眾的生命安全，更是警方責無旁貸的責任，「身在公門好修行」南警的每位同仁都會盡自己最大的努力協助拯救脆弱尋短的生命。

▲台南市長黃偉哲親自頒獎表揚16名救人有功員警，肯定其表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次獲獎感人的事蹟案例有發生在2019年8月間，白河分局菁寮所巡佐張哲銘受理報案後趕到現場，發現民宅冒出陣陣白煙，情況相當危急，隨即破門而入，屋內煙霧瀰漫，發現一對老夫婦已昏倒在地上，隨即將木炭移置屋外並立即通報消防局派遣兩輛救護車到場，緊急將老夫婦送往柳營奇美醫院救治，並通知兒子趕往照顧。「救人一命，勝造七級浮屠」。張巡佐在白河分局服務多年，謙虛的說為民服務是日常工作，能在危急的時候救人是最快樂的事。

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。珍愛生命守門人123-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。衛福部安心專線：1925（依舊愛我）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
即／中美貿易戰最新進展！　雙方經貿協議文本達成一致
鄭多恩「突緊勒韓瑞希脖子」：死在我手上吧！　深夜求救訊息曝光
慾火青春！情侶嘟嘟車上「坐蓮式」狂運動　連內褲也沒穿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡英文陳明文嘉義競總造勢　鄭文燦、林智堅大咖到場力讚陳明文

民進黨不分區立委排名16　湯蕙禎請假力爭政黨票

南警跟閻王搶人　16名員警救命有功受獎

幼童睡醒不見媽媽竟跑到路上險象環生　善化暖警協助安置尋母領回

「每天來點台東」獲選台灣設計 Best100　以設計創意翻轉公部門美學

知名餐飲碳佐麻里投資南區鹽埕段商八案　黃偉哲感謝公私協力共創三贏

東森購物7家電商平台設台南農產專區　黃偉哲：台南農特產直送你家！

台南流感疫苗施打一團亂 　藍軍議員：民眾恐慌不安

七股阿嬤老年喪子遺留兩孫生活困苦　郭信良前往慰問

新福圳通水50年　桃園農田水利會健走巡禮以飲水思源

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

潘瑋柏吃完一碗烏龍麵還喊餓！再點一份：我就是要胖ＸＤ

蔡英文陳明文嘉義競總造勢　鄭文燦、林智堅大咖到場力讚陳明文

民進黨不分區立委排名16　湯蕙禎請假力爭政黨票

南警跟閻王搶人　16名員警救命有功受獎

幼童睡醒不見媽媽竟跑到路上險象環生　善化暖警協助安置尋母領回

「每天來點台東」獲選台灣設計 Best100　以設計創意翻轉公部門美學

知名餐飲碳佐麻里投資南區鹽埕段商八案　黃偉哲感謝公私協力共創三贏

東森購物7家電商平台設台南農產專區　黃偉哲：台南農特產直送你家！

台南流感疫苗施打一團亂 　藍軍議員：民眾恐慌不安

七股阿嬤老年喪子遺留兩孫生活困苦　郭信良前往慰問

新福圳通水50年　桃園農田水利會健走巡禮以飲水思源

慶生吃牛排！小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

劉嘉玲深溝卡寶格麗鑲鑽蛇尾　時髦穿搭甩武則天登基負評

中職／桃猿慶功旅遊返台　總教練將會確定

5分鐘揪出癌！振興引進國內首部PET/CT　輻射量、時間都減半

楊乃文變「盲人」狼狽慘撞　趴地撿玻璃碎片險被刺傷

走紅毯好冷…郎朗帶老婆「羽絨服包緊緊」現身！　吉娜進場一脫網看呆：超辣

姜丹尼爾患憂鬱症停工半月…　丁一宇暖曬合照「燦笑＋剪刀手」：能當我弟弟就好了

公務員犯利益迴避裁罰百萬太苛刻　釋字786號宣告違憲

中國國新辦11點召開記者會！中美首階段經貿協議文本達成一致

投保中心因財報不實向群聯求償6.79億元　群聯：打壓績優公司

地方熱門新聞

家樂福秀泰攜手　北港經濟新巔峰

三義小貨車翻覆　夫妻1脫困1命危　　

國寶級職人顏振發：為台灣而畫　

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

中市府宣示：雙十免費公車明年上路

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

12天狂吸22.8億　Big City穩坐最狂周年慶

桃市府成立　友善香港小組

淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放

車撞國小圍牆「氣囊全彈出」

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

民進黨不分區立委排16　湯蕙禎請假

唐心北爬山時疑發生心肌梗塞過世

張榮振種出超級甜哈蜜瓜　消費者紛按讚

更多熱門

相關新聞

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

美國愛荷華州一名18歲男子，近日駕車外出不慎連人帶車墜入結冰河流中，浮冰和河水立刻灌入車內；他想求救卻找不到手機，情急之下大喊「Siri，撥911！」結果蘋果智慧助理Siri真的辨識出他的聲音，及時撥通緊急報案電話，讓他撿回一條命。

南警破獲職業賭場扣賭資籌碼2249萬

南警破獲職業賭場扣賭資籌碼2249萬

交安宣導也要接地氣放送頭守護鄉親

交安宣導也要接地氣放送頭守護鄉親

即／高雄男持菜刀砍鄰居　警強力壓制

即／高雄男持菜刀砍鄰居　警強力壓制

南警移民節人身安全宣導

南警移民節人身安全宣導

關鍵字：

南警閻王搶人員警救命受獎

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦揭變心原因：沒感情了

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

Gary老婆「正面近照」曝光！

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面