南警跟閻王搶人　16名員警救命有功受獎

▲台南市長黃偉哲親自頒獎表揚16名救人有功員警，肯定其表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府於12月13日在永華市政中心，召開2019年台南市政府心理衛生中心期末會議，表揚2019年搶救自殺有功警察人員計16名，感謝警察人員積極搶救民眾生命之付出及辛勞。

台南市警局統計自2019年1月至11月止，受理民眾報案立即指派員警馳赴現場，搶救自殺民眾案件計549人，本次從中遴選出16名員警提報市政府由市長黃偉哲公開頒獎表揚，此次獲獎名單為新營分局胡智凱、白河分局張哲銘、麻豆分局陳明仁、佳里分局李政哲、學甲分局張詩瑋、善化分局張家齊、新化分局黃川發、歸仁分局陳竑安、玉井分局林昭竹、永康分局呂胤翔、第一分局郭仲正、第二分局陳科志、第三分局方建智、第四分局曾啟銘、第五分局陳信宏、第六分局鄭文慶。

警方說，很多時候搶救自殺輕生的案件不止是跟時間賽跑，更是跟死神賽跑，從接獲通報開始，不止要迅速透過各項科技設備來找尋尋短民眾的所在位置，有時候巡邏同仁一方面要透過對現場環境與地形地物的熟悉，另一方面如遇心情低落的民眾也要耐心的安撫並尋找機會切入搶救，更難免遇上民眾看到警察後死意更堅的情形。警察除了打擊犯罪、維護治安之外，民眾的生命安全，更是警方責無旁貸的責任，「身在公門好修行」南警的每位同仁都會盡自己最大的努力協助拯救脆弱尋短的生命。

本次獲獎感人的事蹟案例有發生在2019年8月間，白河分局菁寮所巡佐張哲銘受理報案後趕到現場，發現民宅冒出陣陣白煙，情況相當危急，隨即破門而入，屋內煙霧瀰漫，發現一對老夫婦已昏倒在地上，隨即將木炭移置屋外並立即通報消防局派遣兩輛救護車到場，緊急將老夫婦送往柳營奇美醫院救治，並通知兒子趕往照顧。「救人一命，勝造七級浮屠」。張巡佐在白河分局服務多年，謙虛的說為民服務是日常工作，能在危急的時候救人是最快樂的事。



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