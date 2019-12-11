刁難建商強索180萬　最貪女里長一審14年改輕判2年半

▲被稱為最貪女里長的鄒桂蓉，2018年仍參選里長，但僅獲得912票落選。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市中正區南福里前女里長鄒桂蓉，2014年間趁著建商挖掘道路、埋設管線時，勒索建商200萬元，最後得手180萬元，案經檢方偵辦起訴，她被稱為「最貪女里長」。一審將她重判14年，案經上訴，高院二審審理後，認為建商施工的路權不須里長核准，鄒女所為並非法定職務，因此改以「恐嚇取財罪」，輕判2年半。可上訴。

鄒女還沒選上里長時，就曾在2009年間對建商敲竹槓，當時她以建商工程車破壞住家為由，索取上百萬元的修繕費用，建商不理會。鄒女後來參選里長，2014年間順利當選，之後她更是獅子大開口，以美化社區道路為由，向當時日籍建商松下建設要求50萬修繕費用。建商認為太高，拒絕付款。

未幾，鄒女又利用挖掘道路、埋設管線需要里長簽名同意的職權，再向建商勒索200萬元。建商為順利推動建案，付出180萬元，鄒女才簽署同意書。檢調單位獲報後帶回鄒女，鄒女否認犯案，辯稱是代表住戶向建商索取費用，但住戶均否認有這筆費用，檢方因此依貪污罪嫌對鄒女提起公訴。

一審認定鄒女犯下《貪污治罪條例》「公務員藉勢藉端勒索財物罪」，重判14年。案經上訴，高院11日的二審作出改判。高院認為，不論是申請路證前的里長同意書，或取得路證後施工前的通知里長的所謂同意書，均非屬里長的法定職務，故不構成相關貪污罪名；最後高院改以刑法的「恐嚇取財罪」，輕判鄒女2年半，並宣告沒收180萬元。可上訴。

鄒女爆發強索建商金錢事件後，聲勢一落千丈，去年她仍參選里長，但僅獲得912票，黯然落選。此外她在去年參選期間，還招待選民到台中花博一日遊，被檢方認定她涉嫌期約賄選，去年底發動偵查行動，這部分目前仍在偵辦中。