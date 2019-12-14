桃園查獲「阿嬤級」總統大選地下賭盤　「一賠二！下好離手」100元也在賭

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲由林姓婦人為首的職業賭場，以總統大選為賭盤，起出2萬餘元賭資、帳冊與點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警分局偵查隊日前根據可靠情資，轄區龍潭觀光大池公園一處老人聚會場所，疑有婦女常態性經營流動地下簽賭站違法聚賭，還提供老人簽賭，警方13日傍晚持搜索票突擊查緝，查獲以林姓婦人為首得職業賭場，以總統選舉結果接受下注，以投注金額1：2倍率誘使賭客下注，現場起出賭資2萬8千餘元、帳冊與點鈔機等證物，全案將林婦等人依違反公職人員選罷法與賭博罪罪嫌偵辦。

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲由林姓婦人為首的職業賭場，涉嫌以總統大選結果開盤接受賭客下注。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，龍潭警分局偵查隊13日傍晚持搜索票在龍潭區金龍路觀光大池旁公園跟監埋伏，確認林姓婦人在公園內與多名阿公阿嬤竊竊私語，隨即下注簽賭，員警通知埋伏警力執行逮捕行動，現場查獲經營行動地下簽賭站組頭53歲的林姓婦女、49歲的曾姓婦人與賭客共計6人到案，現場起出手機、簽單、賭資2萬8千6百元與點鈔機等證物。

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲總統大選職業賭場，警方在觀光大池旁老人會館附近查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林姓婦人在偵訊時坦承從上週起接受不特定賭客下注簽賭總統選舉，以1:2賠率方式提供賭客下注，她們接受賭客簽注後再向大盤提供相關下注情形，不過賭客都是銀髮族，下注多為百元至千元不等，下注對象則藍綠橘都有，警方還查出林婦除接受總統選舉賭盤外，另外也經營六合彩等常態性地下簽賭，警方正積極溯源並向上追查幕後中、大盤組頭與清查簽注賭客，以了解投注情形。

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲由林姓婦人為首的總統大選職業賭場，市警局長陳國進（右五）14日前往分局關心褒揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局長陳國進14日中午趕往龍潭警分局偵查隊關心，對於總統大選將屆，龍潭破獲總統選舉賭盤，警方甚為重視，這也是桃園查獲第一起總統選舉賭盤，也呼籲民眾若發現違法簽賭總統或立委選舉情事，應就近向警察機關通報，共同打擊不法。

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