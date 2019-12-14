　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園查獲「阿嬤級」總統大選地下賭盤　「一賠二！下好離手」100元也在賭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲由林姓婦人為首的職業賭場，以總統大選為賭盤，起出2萬餘元賭資、帳冊與點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲由林姓婦人為首的職業賭場，以總統大選為賭盤，起出2萬餘元賭資、帳冊與點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警分局偵查隊日前根據可靠情資，轄區龍潭觀光大池公園一處老人聚會場所，疑有婦女常態性經營流動地下簽賭站違法聚賭，還提供老人簽賭，警方13日傍晚持搜索票突擊查緝，查獲以林姓婦人為首得職業賭場，以總統選舉結果接受下注，以投注金額1：2倍率誘使賭客下注，現場起出賭資2萬8千餘元、帳冊與點鈔機等證物，全案將林婦等人依違反公職人員選罷法與賭博罪罪嫌偵辦。

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲由林姓婦人為首的職業賭場，涉嫌以總統大選結果開盤接受賭客下注。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲由林姓婦人為首的職業賭場，涉嫌以總統大選結果開盤接受賭客下注。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，龍潭警分局偵查隊13日傍晚持搜索票在龍潭區金龍路觀光大池旁公園跟監埋伏，確認林姓婦人在公園內與多名阿公阿嬤竊竊私語，隨即下注簽賭，員警通知埋伏警力執行逮捕行動，現場查獲經營行動地下簽賭站組頭53歲的林姓婦女、49歲的曾姓婦人與賭客共計6人到案，現場起出手機、簽單、賭資2萬8千6百元與點鈔機等證物。

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲總統大選職業賭場，警方在觀光大池旁老人會館附近查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲總統大選職業賭場，警方在觀光大池旁老人會館附近查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林姓婦人在偵訊時坦承從上週起接受不特定賭客下注簽賭總統選舉，以1:2賠率方式提供賭客下注，她們接受賭客簽注後再向大盤提供相關下注情形，不過賭客都是銀髮族，下注多為百元至千元不等，下注對象則藍綠橘都有，警方還查出林婦除接受總統選舉賭盤外，另外也經營六合彩等常態性地下簽賭，警方正積極溯源並向上追查幕後中、大盤組頭與清查簽注賭客，以了解投注情形。

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲由林姓婦人為首的總統大選職業賭場，市警局長陳國進（右五）14日前往分局關心褒揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龍潭分局13日傍晚查獲由林姓婦人為首的總統大選職業賭場，市警局長陳國進（右五）14日前往分局關心褒揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局長陳國進14日中午趕往龍潭警分局偵查隊關心，對於總統大選將屆，龍潭破獲總統選舉賭盤，警方甚為重視，這也是桃園查獲第一起總統選舉賭盤，也呼籲民眾若發現違法簽賭總統或立委選舉情事，應就近向警察機關通報，共同打擊不法。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►遠航想恢復飛行　林佳龍：不能通融！董座兼CEO有人治失控問題

►桃機戶外觀景台登場亮相　蔡英文：最驚豔的台灣印象

►桃園計程車價6年未調　20日起調漲「250公尺►200公尺跳5元」

ET快訊
快訊／佛堂縱火害7命！嫌犯嗆記者：關你們什麼事　檢當庭逮捕聲
23歲正妹空姐7樓墜下！臉部砸地失憶4年…只記得「房間有壞人
高雄49歲警倒臥柴山盤榕　狂壓CPR不敵死神…憾留妻與2幼子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開到一半火燒車！4人倉惶逃生　國道3號北上封閉回堵4公里

快訊／佛堂縱火害7命！嫌犯無悔意嗆記者：關你們什麼事　檢當庭逮捕聲押

手握4鈕遙控器喊引爆！炸彈客藏1.2kg「撒旦之母」...警追查動機及製造技術

桃園查獲「阿嬤級」總統大選地下賭盤　「一賠二！下好離手」100元也在賭

快訊／高雄49歲警倒臥柴山盤榕　5人狂壓CPR不敵死神...憾留妻與2幼子

玉井縱火7死／幼教師辭職伴母修行！長住佛堂慘遭火噬...母悲痛：她去當天使了

玉井縱火7死／夫妻修行「道場辦婚禮」…同葬火窟殞命！大哥見罹難者名單淚崩

威力10顆手榴彈！瘋狂阿文對峙13小時棄械　赫見1公斤「撒旦之母」

瘋狂阿文炸彈犯正面曝光！　犯案前入住嘉義「全程都戴著它」

行車糾紛2騎士「西瓜刀PK安全帽」　醉友助陣叫囂秒被警摔翻地

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

周華健混血兒撞臉「強尼戴普」　黃子佼認證跟爸：真的不一樣

開到一半火燒車！4人倉惶逃生　國道3號北上封閉回堵4公里

快訊／佛堂縱火害7命！嫌犯無悔意嗆記者：關你們什麼事　檢當庭逮捕聲押

手握4鈕遙控器喊引爆！炸彈客藏1.2kg「撒旦之母」...警追查動機及製造技術

桃園查獲「阿嬤級」總統大選地下賭盤　「一賠二！下好離手」100元也在賭

快訊／高雄49歲警倒臥柴山盤榕　5人狂壓CPR不敵死神...憾留妻與2幼子

玉井縱火7死／幼教師辭職伴母修行！長住佛堂慘遭火噬...母悲痛：她去當天使了

玉井縱火7死／夫妻修行「道場辦婚禮」…同葬火窟殞命！大哥見罹難者名單淚崩

威力10顆手榴彈！瘋狂阿文對峙13小時棄械　赫見1公斤「撒旦之母」

瘋狂阿文炸彈犯正面曝光！　犯案前入住嘉義「全程都戴著它」

行車糾紛2騎士「西瓜刀PK安全帽」　醉友助陣叫囂秒被警摔翻地

保守黨大勝！30年來表現最佳　強生：讓分裂開始癒合…脫歐挑戰才正開始

開到一半火燒車！4人倉惶逃生　國道3號北上封閉回堵4公里

懷特島水域汙染「能見度趨近零」！紐西蘭預定明登島搜索　16日默哀一分鐘

SBL／九太3元老憶當年　哈孝遠最懷念沈董每周請吃大餐

女星離婚爆休妻內幕！　小3歲摔角手老公「偷辦登記」…4歲女兒撫養權被奪走

屯門3男試爆「遙控炸彈」　疑要在「集會遊行中襲擊」

快訊／佛堂縱火害7命！嫌犯無悔意嗆記者：關你們什麼事　檢當庭逮捕聲押

高中鋁聯／張志強嚴格培育捕手　穀保楊峻豪高一等待發光

沒預約吃不到！隱身新北巷弄的無菜單日料　銷魂握壽司網友推爆

奴才待廁所太久！　4主子「緊盯監視」：不會用貓砂？

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

社會熱門新聞

炸彈客：讓我老婆來　妻：叫他死一死

快訊／國民黨部炸彈客投降

快訊／台南玉井凌晨疑縱火案　造成7死3傷　

真理佛堂修業1年！富家子縱火奪7命

潤寅百億詐貸案　竟是川普出手掀風暴

台南爆裂物嫌犯對峙逾12小時　「放下遙控器」警2度駁火射催淚彈

朋友不洗澡飄惡臭！暴躁男2度猛揍害他倒地慘死

國民黨部炸彈客「身藏炸彈」嗆：市區我放了

道場縱火奪7命！「偏激富家子」起底

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

憲兵猛男淪弱雞　佛堂靜養遇惡火殞命

警匪對峙中！嫌犯母到場用親情攻勢

警高層下格殺令！花13hrs攻堅「4大因素」曝

陽明山夜遊　19歲男撞山壁身亡

更多熱門

關鍵字：

龍潭警方總統選舉地下賭盤1:2賠率賭客都是銀髮族

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

Gary老婆「正面近照」曝光！

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

炸彈客：讓我老婆來　妻：叫他死一死

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

更多

最夯影音

更多
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面