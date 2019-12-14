遠航想恢復飛行　林佳龍：不能通融！董座兼CEO有人治失控問題

▲針對遠航是否能復飛，交通部長林佳龍14日止出，民航局會做出最專業判斷，但非現在可通然放寬標準。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

遠東航空前天無預警宣布停飛引發旅客嘩然，交通部長林佳龍14日表示，遠航目前停飛，需具體陳述意見，至於是否復飛，交通部民航局會根據遠航回覆內容做出判斷，不是說現在可通融放寬標準；遠航無預警停飛事件已造成很大傷害，交通部要求遠航必須先解決消費者、旅客與旅行社權益問題，並保障員工權利。

林佳龍今天出席桃園國際機場觀景台啟用典禮前，針對媒體提問有關遠航是否復飛時指出，遠航依法須對停飛案提出具體陳述意見，本月18日以前民航局會根據陳述再進一步判斷，因為遠航事件已造成該公司很大傷害，交通部已要求遠航須先解決目前消費者、旅客與旅行社權益問題，並確保員工權利。

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林佳龍認為，遠航停飛事件看出公司治理出問題，遠航是一個高度人治的公司，「董事長兼總經理」，不能說因為個人情緒或手機關機，就讓一個航空公司處於一個失聯、甚至失控的狀況，須等遠航具體說明後再做判定。

林佳龍還說，遠航必須先解釋並解決這次造成問題，至於是否復飛？民航局會做出專業判斷，但不是現在可通融放寬標準，依民航法相關規定，民航局已做出開罰動作，截至週五下班前，民航局尚未收到遠航陳述意見相關訊息。

林佳龍最後強調，遠航財務部分，不是去調度或新投資人就能解決遠航長期財務困難，民航局針對遠航無預警停飛造成損害必須拿出誠意，包括消費者信託基金專戶須落實相關賠償，展現誠意解決問題的能力。

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