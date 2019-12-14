桃機戶外觀景台登場亮相　蔡英文：最驚豔的台灣印象

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統14日參觀桃園國際機場戶外觀景台，對於能近距離觀賞飛機起降

直呼新觀景台將成為「最驚豔的台灣印象」，歡迎國內外飛機迷來台灣朝聖造訪；蔡英文還主持桃機「義美吉盛台灣玩藝大街」開幕啟用，針對義美公司以重現大稻埕懷舊風貌，展現台灣美食與伴手禮走向世界櫥窗。

▲蔡英文總統14日參訪桃園機場戶外觀景台，對於能近距離觀賞飛機起降真實且震撼場景直呼將成為「最驚豔的台灣印象」。（圖／記者沈繼昌攝）

位於桃園國際機場第二航廈的戶外觀景台14日對外開放，蔡英文總統在交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦與桃機公司董事長王明德等人陪同下參觀，對於近距離觀看飛機起降，蔡英文感覺非常震撼，還豎起大拇指稱讚不已，過程中剛好有A380降落，這種全球最大型飛機正好經過觀景台前方，也讓蔡英文興奮不已。

▲蔡英文總統14日參訪桃園機場戶外觀景台，近距離觀賞飛機起降震撼感覺直呼很OK。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文表示，機場是國家重要門戶，在桃機公司努力下，成功找到VIP級觀景台，啟用後將成為國內外旅客「最驚豔的台灣印象」，也讓全台灣人抵達桃機時，可以最近距離觀賞飛機起降，新觀景台將成為飛機迷朝聖地，歡迎全台灣甚至全球飛機迷造訪，近距離感受飛機起降的震撼感覺。

▲蔡英文總統14日主持桃園「義美吉盛台灣玩藝大街」剪綵啟用儀式，對於重現大稻埕懷舊風設計感覺很窩心。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡總統還主持桃機「義美吉盛台灣玩藝大街」啟用剪綵儀式，對於義美公司大稻埕懷舊風貌設計與古早美食街，蔡英文指出，讓台灣美食與伴手禮走向世界櫥窗；此外，在交通部與各部會努力下，今年訪台旅客人數再創新紀錄，也創先例開放總統府供全球旅遊達人住一晚，協助在全世界分享「台灣有多麼值得一來再來」。

▲蔡英文總統14日參訪「義美吉盛台灣玩藝大街」啟用儀式後，重現大稻埕懷舊風設計頑皮的試乘人力拉車。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文強調，政府藉由推動「小鎮漫遊年」計畫，由中央、地方政府努力合作行銷台灣，由國內旅遊行銷業者結合韓國、新加坡等境外旅遊平台吸引國內外遊客，更清楚認識台灣小鎮風情，未來政府會持續推動觀光政策，期許透過桃園全新觀念與戶外觀景台，成為台灣觀光發展新商機。

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