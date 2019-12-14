執政30年全台負債第一名 　韓國瑜：民進黨對不起高雄人

▲韓國瑜到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日下午參加彰化聯合競選總部成立大會，被問到總統蔡英文喊話「放棄承諾的人對不起高雄」，韓國瑜表示，高雄給了民進黨30年的機會，高雄人這麼熱愛民進黨，結果民進黨執政的高雄在30年之後，成為全台負債第１名，請問到底誰對不起高雄人？

韓國瑜表示，高雄給了民進黨30年的機會，高雄人這麼熱愛民進黨，結果民進黨執政的高雄在30年之後，成為全台負債第名，一場大雨讓路上出現5千個洞，直到現在高雄人回到家，還沒有一條平平安安的道路、連一個像樣的現代國際大機場都沒有，請問到底誰對不起高雄人？

「身為首長有很多選擇，我們也可以選擇放煙火，花幾千萬、花幾億把煙火放掉，我們也可以把錢好好的為市民百姓來打拚」，韓國瑜提到，自己上任後，高市府這一年來光道路鋪設，就完成約兩百八十條，「我們做得這麼認真，到底誰對不起高雄市民？」。韓國瑜認為，民進黨講這句話是完完全全的錯誤，而且蔡英文總統要很清楚，是民進黨對不起高雄人。

韓國瑜在致詞中表示說，現在最擔心害怕，世界忘記了台灣，台灣忘記了世界，打開電視，沒有一個報導國際新聞，政論節目90％都在打韓國瑜，打韓國瑜之外，不知這世界發生了什麼，如果下一代年輕人忘記世界，世界也忘記台灣年輕人，台灣前途會非常危險、悲慘，因此唯有藍營才能帶台灣走向未來。

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