發揮創意「粽葉包雞排」　南榮國中園遊會「塑」不招待… 一身輕鬆

▲屏東縣頂鄉南榮國中12月14日舉行第54屆校慶園遊會，學生發揮創意用踪葉包雞排，體驗不使用塑膠袋的生活 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣頂鄉南榮國中12月14日舉行第54屆校慶，延續去年「無塑園遊會」的成功經驗，今年持續宣導自備餐具、環保袋，將環保意識化作實際行動，並從學校擴展至家長、社區以及社會大眾，讓學生及大眾嘗試外出購物時使用自己的容器，體驗「無塑」一身輕的暢快。

▲自備食具購物。

為發揮創意，園遊會由各班利用班會時間討論園遊會要販賣的物品，7年級以販賣二手物品為主，讓家中閒置的物品能適得其所、發揮功能；8、9年級以販賣食品飲料為主，提倡商品「裸賣」，食物的陳列及裝盛不使用一次性的紙袋、塑膠袋、塑膠杯、餐盒等。

有的班級販賣綠豆蒜，自備餐具可省下10元；而販賣雞排的班級則用粽葉包著。學生說，因為要裝食物，所以他們前一天把粽葉一片一片洗乾淨，再一一晾乾，雖然比較麻煩，但比起千年不爛的塑膠袋，這點時間就不算什麼了。

園遊會現場氣氛相當熱絡，但人人手中少了塑膠製品，臉上笑容增加許多。

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